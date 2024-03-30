https://sputniknews.com.tr/20240330/kadirov-rus-birlikleri-belgorod-yonunde-bir-sabotaj-ve-kesif-grubunu-yok-etti-1082222496.html

Kadirov: Rus birlikleri Belgorod yönünde bir sabotaj ve keşif grubunu yok etti

Kadirov: Rus birlikleri Belgorod yönünde bir sabotaj ve keşif grubunu yok etti

Sputnik Türkiye

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Rus birliklerinin Belgorod yönündeki sınır bölgesinde Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunu imha ettiğini bildirdi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T02:39+0300

2024-03-30T02:39+0300

2024-03-30T02:39+0300

ukrayna krizi

ramzan kadirov

belgorod

belgorod

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ukrayna krizi

çeçenistan

çeçenistan cumhuriyeti

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Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin Belgorod yönündeki sınır bölgesinde Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunu imha ettiğini, sınırdan sızma girişimine izin vermediğini belirtti.Çeçen lider, "Birliklerimiz Belgorod yönündeki sınır bölgesinde bir sabotaj grubunu daha imha etti. Düşman, ateş pozisyonu kurmayı planladığı terk edilmiş binalardan birinde saklanmaya çalıştı. Hava keşif birimlerimizin yerlerini belirlemesinin ardından topçularımız düşmanı hızla ortadan kaldırdı” ifadelerini kullandı.Kadirov, Rus birliklerin profesyonelce ve etkili çalışması sayesinde düşman grubunun sınırı geçmesinin önlendiğini vurguladı.

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belgorod

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