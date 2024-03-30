https://sputniknews.com.tr/20240330/kadirov-rus-birlikleri-belgorod-yonunde-bir-sabotaj-ve-kesif-grubunu-yok-etti-1082222496.html
Kadirov: Rus birlikleri Belgorod yönünde bir sabotaj ve keşif grubunu yok etti
Kadirov: Rus birlikleri Belgorod yönünde bir sabotaj ve keşif grubunu yok etti
Sputnik Türkiye
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Rus birliklerinin Belgorod yönündeki sınır bölgesinde Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunu imha ettiğini bildirdi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T02:39+0300
2024-03-30T02:39+0300
2024-03-30T02:39+0300
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Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin Belgorod yönündeki sınır bölgesinde Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunu imha ettiğini, sınırdan sızma girişimine izin vermediğini belirtti.Çeçen lider, "Birliklerimiz Belgorod yönündeki sınır bölgesinde bir sabotaj grubunu daha imha etti. Düşman, ateş pozisyonu kurmayı planladığı terk edilmiş binalardan birinde saklanmaya çalıştı. Hava keşif birimlerimizin yerlerini belirlemesinin ardından topçularımız düşmanı hızla ortadan kaldırdı” ifadelerini kullandı.Kadirov, Rus birliklerin profesyonelce ve etkili çalışması sayesinde düşman grubunun sınırı geçmesinin önlendiğini vurguladı.
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Kadirov: Rus birlikleri Belgorod yönünde bir sabotaj ve keşif grubunu yok etti
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Rus birliklerinin Belgorod yönündeki sınır bölgesinde Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunu imha ettiğini bildirdi.
Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rus birliklerinin Belgorod yönündeki sınır bölgesinde Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunu imha ettiğini, sınırdan sızma girişimine izin vermediğini belirtti.
Çeçen lider, "Birliklerimiz Belgorod yönündeki sınır bölgesinde bir sabotaj grubunu daha imha etti. Düşman, ateş pozisyonu kurmayı planladığı terk edilmiş binalardan birinde saklanmaya çalıştı. Hava keşif birimlerimizin yerlerini belirlemesinin ardından topçularımız düşmanı hızla ortadan kaldırdı” ifadelerini kullandı.
Kadirov, Rus birliklerin profesyonelce ve etkili çalışması sayesinde düşman grubunun sınırı geçmesinin önlendiğini vurguladı.