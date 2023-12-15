https://sputniknews.com.tr/20231215/kadirov-ukrayna-ozel-operasyonu-bahar-veya-yaza-kadar-bitebilir-1078510917.html

Kadirov: Ukrayna özel operasyonu bahar veya yaza kadar bitebilir

Kadirov: Ukrayna özel operasyonu bahar veya yaza kadar bitebilir

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov, katıldığı bir canlı yayında Ukrayna'daki özel operasyonun bahar veya yaz aylarında sona erebileceğini belirtti. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

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Çeçenistan Devlet Başkanı Ramzan Kadirov katıldığı bir canlı yayında Ukrayna'daki özel operasyonun 'bahar ayında, özellikle Haziran veya Temmuz' gibi sona erebileceğini söyledi.Kadirov, "Bence önümüzdeki bahar, haziran veya temmuz ayında özel operasyon sona erebilir. Karşı tarafın kaynakları çoktan tükendi, insan kaynakları yeterli değil, paraları ve silahları da bitti. Kararı ben veriyor olsaydım, üç ay içinde bitirmek bile mümkün olurdu." dedi. Kadirov ayrıca, Kiev'i ele geçirmenin Mariupol'u ele geçirmekten daha kolay olacağını fakat Rus ordusunun şehirleri koruma ve teslim olmak isteyenlerle müzakere etme görevi olduğunu da sözlerine ekledi.

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