https://sputniknews.com.tr/20240330/hollandada-bir-kafede-cok-sayida-kisi-rehin-alindi-1082229338.html
Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı
Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı
Sputnik Türkiye
Hollanda'da bir kafedeki çok sayıda kişinin rehin alındığı, çevredeki evlerin tahliye edildiği bildirildi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T12:54+0300
2024-03-30T12:54+0300
2024-03-30T13:32+0300
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Hollanda'nın doğusundaki Ede kasabasında yaşanan rehine krizinde bir kafede bulunan çok sayıda kişinin rehine alındığı belirtildi. Hollanda polisinden yapılan açıklamada olayın bir terör motivasyonu olmadığı açıklandı. Bölgede yaklaşık 150 evin tahliye edildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240330/sputnik-crocus-saldirisinin-finansmaninda-kullanilan-olasi-kripto-cuzdana-ulasti-1082227985.html
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Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı
12:54 30.03.2024 (güncellendi: 13:32 30.03.2024)
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Hollanda'da bir kafedeki çok sayıda kişinin rehin alındığı, çevredeki evlerin tahliye edildiği bildirildi.
Hollanda'nın doğusundaki Ede kasabasında yaşanan rehine krizinde bir kafede bulunan çok sayıda kişinin rehine alındığı belirtildi. Hollanda polisinden yapılan açıklamada olayın bir terör motivasyonu olmadığı açıklandı. Bölgede yaklaşık 150 evin tahliye edildiği bildirildi.