https://sputniknews.com.tr/20240330/harkovda-patlamalar-duyuldu-1082242483.html
Harkov’da patlamalar duyuldu
Harkov’da patlamalar duyuldu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Harkov kentinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T23:38+0300
2024-03-30T23:38+0300
2024-03-30T23:38+0300
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Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, Telegram kanalından kentte patlamalar olduğunu duyurdu.Terehov, “Harkov’da patlamalar var” diye yazdı.Ukrayna basını da belirli bir alan veya bölge belirtmeden Harkov bölgesinde patlamalar olduğunu aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesindeki-hedefleri-imha-etti-1081437101.html
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ukrayna, harkov, patlama, basın
ukrayna, harkov, patlama, basın
Harkov’da patlamalar duyuldu
Ukrayna’nın Harkov kentinde patlamalar meydana geldiği bildirildi.
Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, Telegram kanalından kentte patlamalar olduğunu duyurdu.
Terehov, “Harkov’da patlamalar var” diye yazdı.
Ukrayna basını da belirli bir alan veya bölge belirtmeden Harkov bölgesinde patlamalar olduğunu aktardı.