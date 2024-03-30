https://sputniknews.com.tr/20240330/harkovda-patlamalar-duyuldu-1082242483.html

Harkov’da patlamalar duyuldu

Harkov’da patlamalar duyuldu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Harkov kentinde patlamalar meydana geldiği bildirildi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T23:38+0300

2024-03-30T23:38+0300

2024-03-30T23:38+0300

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Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, Telegram kanalından kentte patlamalar olduğunu duyurdu.Terehov, “Harkov’da patlamalar var” diye yazdı.Ukrayna basını da belirli bir alan veya bölge belirtmeden Harkov bölgesinde patlamalar olduğunu aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesindeki-hedefleri-imha-etti-1081437101.html

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