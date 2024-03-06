https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesindeki-hedefleri-imha-etti-1081437101.html
Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki hedefleri imha etti
Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki hedefleri imha etti
Sputnik Türkiye
Emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Rusya ordusunun Harkov Bölgesi'nin yaklaşık 20 yerleşimindeki Ukrayna ordusu mevzilerini nokta atışlarla... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T14:14+0300
2024-03-06T14:14+0300
2024-03-06T14:14+0300
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Sputnik'e demeç veren Maroçko, "Geride kalan bir günlük süreçte Harkov Bölgesi'nin yaklaşık 20 yerleşim birimi nokta atışlarla vuruldu. Atışlar sırasında hava unsurları, İHA'lar ve topçu sistemleri kullanıldı" dedi.Rus güçlerinin Harkov Bölgesi'nin Sinkovka, Petropavlovka, Kislovka ve çeşitli bölgelerinde Ukrayna ordusu mevzilerini yerle bir ettiğini anlatan Maroçko, bunun yanında mühimmat depolarının, askeri teçhizat ve personelinin de imha edildiğinin altını çizdi.Volçansk, Kazaçya Lopan ve Kupyansk yerleşimlerinde askeri teçhizat ve personelin yoğun olduğu noktaların vurulduğunu kaydeden Maroçko, Basovo, Kolodeznoye, Olşanı, Dergaçi ve Çuguyev'de ise geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığının altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın dünkü açıklamasına göre Rus ordusu, Kupyansk istikametinde taktik konumunu iyileştirerek Harkov bölgesinde ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde (DHC, LHC) düşmana atış kayıpları verdirmiş, Harkov bölgesinde ise Ukrayna ordusunun 5 saldırısını püskürtmüştü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu istikamette 35’ye yakın asker ve 4 otomobil kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-topcu-birlikleri-avdeyevkadaki-ukrayna-komuta-merkezini-imha-etti-1081424546.html
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rus ordusu, askeri operasyon, rusya, rusya savunma bakanlığı, harkov, ukrayna, ukrayna ordusu, kupyansk
rus ordusu, askeri operasyon, rusya, rusya savunma bakanlığı, harkov, ukrayna, ukrayna ordusu, kupyansk
Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki hedefleri imha etti
Emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Rusya ordusunun Harkov Bölgesi'nin yaklaşık 20 yerleşimindeki Ukrayna ordusu mevzilerini nokta atışlarla vurduğunu belirtti.
Sputnik'e demeç veren Maroçko, "Geride kalan bir günlük süreçte Harkov Bölgesi'nin yaklaşık 20 yerleşim birimi nokta atışlarla vuruldu. Atışlar sırasında hava unsurları, İHA'lar ve topçu sistemleri kullanıldı" dedi.
Rus güçlerinin Harkov Bölgesi'nin Sinkovka, Petropavlovka, Kislovka ve çeşitli bölgelerinde Ukrayna ordusu mevzilerini yerle bir ettiğini anlatan Maroçko, bunun yanında mühimmat depolarının, askeri teçhizat ve personelinin de imha edildiğinin altını çizdi.
Volçansk, Kazaçya Lopan ve Kupyansk yerleşimlerinde askeri teçhizat ve personelin yoğun olduğu noktaların vurulduğunu kaydeden Maroçko, Basovo, Kolodeznoye, Olşanı, Dergaçi ve Çuguyev'de ise geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığının altını çizdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın dünkü açıklamasına göre Rus ordusu, Kupyansk istikametinde taktik konumunu iyileştirerek Harkov bölgesinde ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde (DHC, LHC) düşmana atış kayıpları verdirmiş, Harkov bölgesinde ise Ukrayna ordusunun 5 saldırısını püskürtmüştü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu istikamette 35’ye yakın asker ve 4 otomobil kaybetmişti.