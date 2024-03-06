https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesindeki-hedefleri-imha-etti-1081437101.html

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki hedefleri imha etti

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki hedefleri imha etti

Sputnik Türkiye

Emekli Lugansk Halk Milisleri Yarbayı Andrey Maroçko, Rusya ordusunun Harkov Bölgesi'nin yaklaşık 20 yerleşimindeki Ukrayna ordusu mevzilerini nokta atışlarla... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T14:14+0300

2024-03-06T14:14+0300

2024-03-06T14:14+0300

ukrayna krizi

rus ordusu

askeri operasyon

rusya

rusya savunma bakanlığı

harkov

ukrayna

ukrayna ordusu

kupyansk

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Sputnik'e demeç veren Maroçko, "Geride kalan bir günlük süreçte Harkov Bölgesi'nin yaklaşık 20 yerleşim birimi nokta atışlarla vuruldu. Atışlar sırasında hava unsurları, İHA'lar ve topçu sistemleri kullanıldı" dedi.Rus güçlerinin Harkov Bölgesi'nin Sinkovka, Petropavlovka, Kislovka ve çeşitli bölgelerinde Ukrayna ordusu mevzilerini yerle bir ettiğini anlatan Maroçko, bunun yanında mühimmat depolarının, askeri teçhizat ve personelinin de imha edildiğinin altını çizdi.Volçansk, Kazaçya Lopan ve Kupyansk yerleşimlerinde askeri teçhizat ve personelin yoğun olduğu noktaların vurulduğunu kaydeden Maroçko, Basovo, Kolodeznoye, Olşanı, Dergaçi ve Çuguyev'de ise geçici konuşlanma noktalarının hedef alındığının altını çizdi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın dünkü açıklamasına göre Rus ordusu, Kupyansk istikametinde taktik konumunu iyileştirerek Harkov bölgesinde ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde (DHC, LHC) düşmana atış kayıpları verdirmiş, Harkov bölgesinde ise Ukrayna ordusunun 5 saldırısını püskürtmüştü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu istikamette 35’ye yakın asker ve 4 otomobil kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-topcu-birlikleri-avdeyevkadaki-ukrayna-komuta-merkezini-imha-etti-1081424546.html

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rus ordusu, askeri operasyon, rusya, rusya savunma bakanlığı, harkov, ukrayna, ukrayna ordusu, kupyansk