https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-topcu-birlikleri-avdeyevkadaki-ukrayna-komuta-merkezini-imha-etti-1081424546.html
Rus topçu birlikleri, Avdeyevka’daki Ukrayna komuta merkezini imha etti
Rus topçu birlikleri, Avdeyevka’daki Ukrayna komuta merkezini imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Gruba bağlı topçu birliklerinin Avdeyevka istikametinde Ukrayna ordusunun komuta merkezini imha ettiğini bildirdi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T08:50+0300
2024-03-06T08:50+0300
2024-03-06T08:50+0300
ukrayna krizi
rus ordusu
askeri operasyon
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
topçu ateşi
kundağı motorlu topçu sistemi
avdeyevka
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077099025_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_be1592b54fcfffa0033610daae3edac2.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Merkez Askeri Grubu Dağ Motorize Piyade Tugayı’na bağlı Nona-SVK kundağı motorlu havan topçu birimleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin özgürleştirilen Avdeyevka şehrinden çekilen Ukraynalı aşırı sağlı oluşumların insan gücünün yerleştiği bir komuta merkezini ve bir sığınağı yok etti” ifadesi yer aldı.Rus topçu birliklerinin, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra, düşmanın top ve kamikaze İHA saldırıları için hedef haline gelmemek amacıyla atış noktasından çekildiği de eklendi.Voronej bölgesinde Ukrayna İHA’sı engellendiAynı zamanda Rus hava savunma güçlerinin, ülkenin Merkez Federal Bölgesi’nde bulunan Voronej bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 1 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğu da belirtildi.Bakanlığın açıklamasında, “Saat 7.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları Voronej bölgesinde Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesi kullanıldı.Voronej Valisi Aleksandr Gusev de olayı doğrularken can kaybı ve hasarın olmadığını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-ordusuna-fpv-dronlara-karsi-mucadele-sistemleri-tedarikine-baslandi-1081391671.html
rusya
ukrayna
avdeyevka
voronej
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/05/1077099025_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ad1e127f156fbbbda169e4cc3302ca1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rus ordusu, askeri operasyon, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, topçu ateşi, kundağı motorlu topçu sistemi, avdeyevka, insansız hava aracı (iha), voronej
rus ordusu, askeri operasyon, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, topçu ateşi, kundağı motorlu topçu sistemi, avdeyevka, insansız hava aracı (iha), voronej
Rus topçu birlikleri, Avdeyevka’daki Ukrayna komuta merkezini imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Gruba bağlı topçu birliklerinin Avdeyevka istikametinde Ukrayna ordusunun komuta merkezini imha ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Merkez Askeri Grubu Dağ Motorize Piyade Tugayı’na bağlı Nona-SVK kundağı motorlu havan topçu birimleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin özgürleştirilen Avdeyevka şehrinden çekilen Ukraynalı aşırı sağlı oluşumların insan gücünün yerleştiği bir komuta merkezini ve bir sığınağı yok etti” ifadesi yer aldı.
Rus topçu birliklerinin, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra, düşmanın top ve kamikaze İHA saldırıları için hedef haline gelmemek amacıyla atış noktasından çekildiği de eklendi.
Voronej bölgesinde Ukrayna İHA’sı engellendi
Aynı zamanda Rus hava savunma güçlerinin, ülkenin Merkez Federal Bölgesi’nde bulunan Voronej bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 1 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğu da belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Saat 7.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları Voronej bölgesinde Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesi kullanıldı.
Voronej Valisi Aleksandr Gusev de olayı doğrularken can kaybı ve hasarın olmadığını kaydetti.