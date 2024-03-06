https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-topcu-birlikleri-avdeyevkadaki-ukrayna-komuta-merkezini-imha-etti-1081424546.html

Rus topçu birlikleri, Avdeyevka’daki Ukrayna komuta merkezini imha etti

Rus topçu birlikleri, Avdeyevka’daki Ukrayna komuta merkezini imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Merkez Askeri Gruba bağlı topçu birliklerinin Avdeyevka istikametinde Ukrayna ordusunun komuta merkezini imha ettiğini bildirdi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T08:50+0300

2024-03-06T08:50+0300

2024-03-06T08:50+0300

ukrayna krizi

rus ordusu

askeri operasyon

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

topçu ateşi

kundağı motorlu topçu sistemi

avdeyevka

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Merkez Askeri Grubu Dağ Motorize Piyade Tugayı’na bağlı Nona-SVK kundağı motorlu havan topçu birimleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin özgürleştirilen Avdeyevka şehrinden çekilen Ukraynalı aşırı sağlı oluşumların insan gücünün yerleştiği bir komuta merkezini ve bir sığınağı yok etti” ifadesi yer aldı.Rus topçu birliklerinin, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra, düşmanın top ve kamikaze İHA saldırıları için hedef haline gelmemek amacıyla atış noktasından çekildiği de eklendi.Voronej bölgesinde Ukrayna İHA’sı engellendiAynı zamanda Rus hava savunma güçlerinin, ülkenin Merkez Federal Bölgesi’nde bulunan Voronej bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 1 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğu da belirtildi.Bakanlığın açıklamasında, “Saat 7.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları Voronej bölgesinde Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesi kullanıldı.Voronej Valisi Aleksandr Gusev de olayı doğrularken can kaybı ve hasarın olmadığını kaydetti.

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