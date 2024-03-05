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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-ordusuna-fpv-dronlara-karsi-mucadele-sistemleri-tedarikine-baslandi-1081391671.html
Rus ordusuna, FPV dronlara karşı mücadele sistemleri tedarikine başlandı
Rus ordusuna, FPV dronlara karşı mücadele sistemleri tedarikine başlandı
Sputnik Türkiye
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in, son dönemde çatışmaların seyrini değiştiren FPV (First Person View / Pilot Görüşü) dronlara karşı mücadele için... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T13:11+0300
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Rostec’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, şirket çatısı altında faaliyet gösteren Radyo-Elektronik Teknolojileri Konsorsiyumu uzmanlarının insansız hava araçlarına karşı mücadele sistemini geliştirerek seri üretime koyduğu bildirildi. Groza.04.K adını alan yeni araç, FVP dronlarına karşı mücadele amacıyla geliştirildi. İlk partinin Rus ordusuna teslim edildiği kaydedildi.Tasarımı, Nijniy Novgorod’da bulunan Kvant Araştırma ve Üretim Merkezine ait sistemin, gereken tüm kontrol ve testlerden başarılı bir şekilde geçtiği ifade edildi.Kvant CEO’su Andrey Kondraşov, geçen yılın ağustos ayında, FPV dronlarına karşı mücadele sistemini geliştirme görevini aldıklarını belirterek ilk partinin sonbaharda Rusya Savunma Bakanlığına teslim edildiğini belirtti.Modern FPV dronlar savaş alanında askerler için büyük tehlike oluşturuyor. Elektronik ve optoelektronik keşif yapabilen bu İHA’lar, hava saldırıları sırasında radar ve füze sistemlerinin dikkatini dağıtmak için kullanılıyor. Mühimmat taşıyabilen FPV dronlar, güvenli iletişim kanallarını kullandığı için elektronik harp araçları karşısında etkisiz kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240229/ozgurlestirilen-avdeyevkaya-kus-bakisi-1081233638.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, askeri operasyon

Rus ordusuna, FPV dronlara karşı mücadele sistemleri tedarikine başlandı

13:11 05.03.2024
© Sputnik / Павел ЛисицынRusya askeri odu insansız hava aracı İHA
Rusya askeri odu insansız hava aracı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in, son dönemde çatışmaların seyrini değiştiren FPV (First Person View / Pilot Görüşü) dronlara karşı mücadele için Groza sistemlerini geliştirerek Rus ordusuna tedarik etmeye başladığı belirtildi.
Rostec’ten Sputnik’e yapılan açıklamada, şirket çatısı altında faaliyet gösteren Radyo-Elektronik Teknolojileri Konsorsiyumu uzmanlarının insansız hava araçlarına karşı mücadele sistemini geliştirerek seri üretime koyduğu bildirildi. Groza.04.K adını alan yeni araç, FVP dronlarına karşı mücadele amacıyla geliştirildi. İlk partinin Rus ordusuna teslim edildiği kaydedildi.
Tasarımı, Nijniy Novgorod’da bulunan Kvant Araştırma ve Üretim Merkezine ait sistemin, gereken tüm kontrol ve testlerden başarılı bir şekilde geçtiği ifade edildi.
Kvant CEO’su Andrey Kondraşov, geçen yılın ağustos ayında, FPV dronlarına karşı mücadele sistemini geliştirme görevini aldıklarını belirterek ilk partinin sonbaharda Rusya Savunma Bakanlığına teslim edildiğini belirtti.
Modern FPV dronlar savaş alanında askerler için büyük tehlike oluşturuyor.
Elektronik ve optoelektronik keşif yapabilen bu İHA’lar, hava saldırıları sırasında radar ve füze sistemlerinin dikkatini dağıtmak için kullanılıyor. Mühimmat taşıyabilen FPV dronlar, güvenli iletişim kanallarını kullandığı için elektronik harp araçları karşısında etkisiz kalıyor.
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