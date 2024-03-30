https://sputniknews.com.tr/20240330/eski-pentagon-yetkilisi-ukrayna-casov-yari-kaybedebilir-1082221444.html

Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna, Çasov Yar'ı kaybedebilir

Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna, Çasov Yar'ı kaybedebilir

Sputnik Türkiye

Eski Pentagon yetkilisi Stephen Brien, Ukrayna ordusunun Rus birliklerinin ilerleyişi nedeniyle Çasov Yar kentinin kontrolünü kaybedebileceğini belirtti. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

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Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien, Asia Times için kaleme aldığı makalede, Ukrayna birliklerinin Rus ordusunun ilerleyişi nedeniyle Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı (DHC) Artyomovsk kentinin 15 kilometre batısında yer alan Çasov Yar'ın kontrolünü kaybedebileceğini belirtti.Brien, “Birçok analist, güçlü bir şekilde savunulmasına rağmen Rus ordusunun yakında Çasov Yar'ı alacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.Brien, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kenti tutamaması halinde NATO'nun, Rusya ile açık müzakerelere başlama olasılığını da içeren alternatif bir plan üzerinde çalışması gerekebileceğine dikkat çekti.Kiev için çok önemli bir stratejik bölge olan Çasov Yar’da üst düzey NATO personelinin de bulunduğunu öne süren eski Pentagon yetkilisi, askeri bloğun çaresizlik içinde olduğunu ve Rus ordusunun ilerleyerek ikinci kademe Ukrayna savunmasının tamamına tehdit oluşturabileceğinden endişe duyduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240329/ukrayna-ordusundan-rusyanin-belgorod-sehrine-iha-saldirisi-1-olu-2-yarali-1082211983.html

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