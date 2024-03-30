https://sputniknews.com.tr/20240330/eski-pentagon-yetkilisi-ukrayna-casov-yari-kaybedebilir-1082221444.html
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna, Çasov Yar'ı kaybedebilir
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna, Çasov Yar'ı kaybedebilir
Sputnik Türkiye
Eski Pentagon yetkilisi Stephen Brien, Ukrayna ordusunun Rus birliklerinin ilerleyişi nedeniyle Çasov Yar kentinin kontrolünü kaybedebileceğini belirtti. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T00:50+0300
2024-03-30T00:50+0300
2024-03-30T00:50+0300
ukrayna krizi
pentagon
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd
abd
abd hazine bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
stephen brien
stephen o'brien
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079927540_0:0:2721:1531_1920x0_80_0_0_4f9ee277843c576450869b2d2f074a33.jpg
Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien, Asia Times için kaleme aldığı makalede, Ukrayna birliklerinin Rus ordusunun ilerleyişi nedeniyle Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı (DHC) Artyomovsk kentinin 15 kilometre batısında yer alan Çasov Yar'ın kontrolünü kaybedebileceğini belirtti.Brien, “Birçok analist, güçlü bir şekilde savunulmasına rağmen Rus ordusunun yakında Çasov Yar'ı alacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.Brien, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kenti tutamaması halinde NATO'nun, Rusya ile açık müzakerelere başlama olasılığını da içeren alternatif bir plan üzerinde çalışması gerekebileceğine dikkat çekti.Kiev için çok önemli bir stratejik bölge olan Çasov Yar’da üst düzey NATO personelinin de bulunduğunu öne süren eski Pentagon yetkilisi, askeri bloğun çaresizlik içinde olduğunu ve Rus ordusunun ilerleyerek ikinci kademe Ukrayna savunmasının tamamına tehdit oluşturabileceğinden endişe duyduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240329/ukrayna-ordusundan-rusyanin-belgorod-sehrine-iha-saldirisi-1-olu-2-yarali-1082211983.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079927540_0:0:2721:2041_1920x0_80_0_0_c9110542754308258901e4cf093d418f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd, abd, abd hazine bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, stephen brien, stephen o'brien, nato
pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd, abd, abd hazine bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, stephen brien, stephen o'brien, nato
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna, Çasov Yar'ı kaybedebilir
Eski Pentagon yetkilisi Stephen Brien, Ukrayna ordusunun Rus birliklerinin ilerleyişi nedeniyle Çasov Yar kentinin kontrolünü kaybedebileceğini belirtti.
Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Brien, Asia Times için kaleme aldığı makalede, Ukrayna birliklerinin Rus ordusunun ilerleyişi nedeniyle Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı (DHC) Artyomovsk kentinin 15 kilometre batısında yer alan Çasov Yar'ın kontrolünü kaybedebileceğini belirtti.
Brien, “Birçok analist, güçlü bir şekilde savunulmasına rağmen Rus ordusunun yakında Çasov Yar'ı alacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.
Brien, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kenti tutamaması halinde NATO'nun, Rusya ile açık müzakerelere başlama olasılığını da içeren alternatif bir plan üzerinde çalışması gerekebileceğine dikkat çekti.
Kiev için çok önemli bir stratejik bölge olan Çasov Yar’da üst düzey NATO personelinin de bulunduğunu öne süren eski Pentagon yetkilisi, askeri bloğun çaresizlik içinde olduğunu ve Rus ordusunun ilerleyerek ikinci kademe Ukrayna savunmasının tamamına tehdit oluşturabileceğinden endişe duyduğunu vurguladı.