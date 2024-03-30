https://sputniknews.com.tr/20240330/elazigda-meydana-gelen-47-buyuklugundeki-depremle-ilgili-naci-gorurden-aciklama--1082229699.html

Elazığ’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama

Elazığ’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremle ilgili Naci Görür'den açıklama

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili 'bölgede daha büyük deprem beklemiyorum' açıklamasında... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T14:06+0300

2024-03-30T14:06+0300

2024-03-30T14:06+0300

türkiye

naci görür

deprem

elazığ

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya adresinden Elazığ'da yaşanan depremle ilgili sosyal medyadan bir bilgilendirmede bulundu.Görür yaptığı açıklamada "Sürek-Sivrice/Elazığ’da 4,7 deprem oldu. Deprem Hazar Gölünün güneyinde ve DAF zonu içerisinde. Son 2020 depremi de bu yörede olmuş belirli ölçüde Sivrice-Malatya arasını kırmıştı. Bu ve önceki depremleri düşününce bölgede daha büyük deprem beklemiyorum. Geçmiş olsun. Sevgiyle" ifadelerine yer verdi.Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntının 13.83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240329/yunanistanda-deprem-1082186062.html

türkiye

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