https://sputniknews.com.tr/20240330/diyarbakirda-arazi-kavgasi-1-olu-4-yarali-1082241317.html
Diyarbakır’da arazi kavgası: '1 ölü, 3 yaralı'
Diyarbakır’da arazi kavgası: '1 ölü, 3 yaralı'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T21:34+0300
2024-03-30T21:34+0300
2024-03-30T22:01+0300
türkiye
diyarbakır
arazi
silahlı kavga
kavga
ölü
yaralı
lice
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Lice'nin Dibek Mahallesi’nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda Ramazan Ö., Sıddık Ö., Mert Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığını belirtildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken yaralılardan Ramazan Ö., tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü dile getirildi. Güvenlik güçleri mahallede önlem alırken olayla ilgili soruşturma devam ettiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240330/kaza-yapan-adam-ben-neredeyim-benim-esim-kim-diye-sordu-1082240378.html
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diyarbakır, arazi, silahlı kavga, kavga, ölü, yaralı, lice
diyarbakır, arazi, silahlı kavga, kavga, ölü, yaralı, lice
Diyarbakır’da arazi kavgası: '1 ölü, 3 yaralı'
21:34 30.03.2024 (güncellendi: 22:01 30.03.2024)
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Lice'nin Dibek Mahallesi’nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda Ramazan Ö., Sıddık Ö., Mert Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığını belirtildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken yaralılardan Ramazan Ö., tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü dile getirildi.
Güvenlik güçleri mahallede önlem alırken olayla ilgili soruşturma devam ettiği vurgulandı.