https://sputniknews.com.tr/20240330/diyarbakirda-arazi-kavgasi-1-olu-4-yarali-1082241317.html

Diyarbakır’da arazi kavgası: '1 ölü, 3 yaralı'

Diyarbakır’da arazi kavgası: '1 ölü, 3 yaralı'

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

diyarbakır

arazi

silahlı kavga

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ölü

yaralı

lice

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Lice'nin Dibek Mahallesi’nde aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı. Olayda Ramazan Ö., Sıddık Ö., Mert Ö. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişinin daha yaralandığını belirtildi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edilirken yaralılardan Ramazan Ö., tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü dile getirildi. Güvenlik güçleri mahallede önlem alırken olayla ilgili soruşturma devam ettiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240330/kaza-yapan-adam-ben-neredeyim-benim-esim-kim-diye-sordu-1082240378.html

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