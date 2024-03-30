https://sputniknews.com.tr/20240330/kaza-yapan-adam-ben-neredeyim-benim-esim-kim-diye-sordu-1082240378.html

Kaza yapan adamın ilk sözleri 'Ben neredeyim, benim eşim kim?' oldu

Kaza yapan adamın ilk sözleri 'Ben neredeyim, benim eşim kim?' oldu

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırıma çıkan aracın park halindeki motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada araçtan inen sürücü bir şey... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T19:49+0300

2024-03-30T19:49+0300

2024-03-30T19:50+0300

yaşam

manavgat

kaza

sürücü

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Manavgat'ta seyir halindeki Engin Ö.nün kullandığı hafif ticari araç, Çetin Emeç kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı; ardından evin önündeki motosiklete çarptı. Kimsenin yara almadığı kazanın ardından hafif ticari araçtan çıkarılan araç sürücüsünün ilk sözleri ‘burası neresi’ oldu. Engin Ö. “Ben nerede yaşıyorum unuttum. Ben niye böyleyim. Burası Manavgat mı? Eşim kim, ailem kim onları unuttum. Bu yol nereye çıkıyor? Sanki uyuşturucu, alkol almış gibiyim. Benim eşim kim, aramam lazım. Ben çok kötüyüm” diye konuştu. Ablasını hatırlayan Engin Ö., ablasını telefonla ararken, nerede olduğunu tarif edemeyince yol tarifini trafik polisleri yaptı. Trafik görevlileri tarafından dinlenmesi için banka oturtulan sürücü ailesinin gelmesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

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manavgat

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manavgat, kaza, sürücü