https://sputniknews.com.tr/20240330/deterjan-sirketine-rekabetin-korunmasi-kanununu-ihlalden-ceza-1082228904.html

Deterjan şirketine Rekabetin Korunması Kanunu'nu ihlalden 4 milyon 635 bin lira ceza

Deterjan şirketine Rekabetin Korunması Kanunu'nu ihlalden 4 milyon 635 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ’ye Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlalden, uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T12:41+0300

2024-03-30T12:41+0300

2024-03-30T12:59+0300

ekonomi

rekabet kurulu

çamaşır deterjanı

ihlal

bulaşık deterjanı

fiyat

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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ABC Deterjan'ın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini kabul etti.Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230804/rekabet-kurumu-sesli-kitap-uygulamasi-hakkinda-sorusturma-baslatti-1074378391.html

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rekabet kurulu, çamaşır deterjanı, ihlal, bulaşık deterjanı, fiyat