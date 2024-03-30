https://sputniknews.com.tr/20240330/deterjan-sirketine-rekabetin-korunmasi-kanununu-ihlalden-ceza-1082228904.html
Deterjan şirketine Rekabetin Korunması Kanunu'nu ihlalden 4 milyon 635 bin lira ceza
Deterjan şirketine Rekabetin Korunması Kanunu'nu ihlalden 4 milyon 635 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ’ye Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlalden, uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T12:41+0300
2024-03-30T12:41+0300
2024-03-30T12:59+0300
ekonomi
rekabet kurulu
çamaşır deterjanı
ihlal
bulaşık deterjanı
fiyat
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ABC Deterjan'ın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini kabul etti.Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230804/rekabet-kurumu-sesli-kitap-uygulamasi-hakkinda-sorusturma-baslatti-1074378391.html
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rekabet kurulu, çamaşır deterjanı, ihlal, bulaşık deterjanı, fiyat
rekabet kurulu, çamaşır deterjanı, ihlal, bulaşık deterjanı, fiyat
Deterjan şirketine Rekabetin Korunması Kanunu'nu ihlalden 4 milyon 635 bin lira ceza
12:41 30.03.2024 (güncellendi: 12:59 30.03.2024)
Rekabet Kurulu, ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ’ye Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlalden, uzlaşma sonucu 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ABC Deterjan'ın alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.
Tarafça sunulan uzlaşma metninin, Kurul tarafından kabul edilmesiyle soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABC Deterjan Sanayi ve Ticaret AŞ, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlediğini ve bu suretle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiğini kabul etti.
Soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle cezada yüzde 25 indirim uygulanarak ABC Deterjan'a 4 milyon 635 bin 94 lira idari para cezası verildi.