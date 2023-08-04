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Rekabet Kurumu sesli kitap uygulaması hakkında soruşturma başlattı
Rekabet Kurumu sesli kitap uygulaması hakkında soruşturma başlattı
Rekabet Kurumu, sesli kitap okuma uygulaması Storytel hakkında soruşturma başlattı. 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T16:33+0300
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Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yayınevi ve eser sahipleriyle yapmış olduğu uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engellemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin KorunmasıHakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırmanın karara bağlandığı ve önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 6 Nisan tarihli toplantıda müzakere edildi. Bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221224/rekabet-kurumu-baskani-kule-rekabet-ihlalleri-fiyatlarin-suni-artisina-neden-oluyor-1064980938.html
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rekabet, rekabet kurulu, rekabet kurumu, kitap, uygulama
rekabet, rekabet kurulu, rekabet kurumu, kitap, uygulama

Rekabet Kurumu sesli kitap uygulaması hakkında soruşturma başlattı

16:33 04.08.2023
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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Rekabet Kurumu, sesli kitap okuma uygulaması Storytel hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yayınevi ve eser sahipleriyle yapmış olduğu uzun süreli münhasırlık anlaşmalarıyla sesli kitap pazarına rakip firmaların girişini engellemek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırmanın karara bağlandığı ve önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 6 Nisan tarihli toplantıda müzakere edildi.
Bulguları ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri Anonim Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2022
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