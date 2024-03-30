https://sputniknews.com.tr/20240330/dem-parti-81-ilde-cikardigi-aday-listesini-yayinladi-kimler-aday--1082229733.html

DEM Parti, 81 ilde çıkardığı aday listesini yayınladı: İşte isimler

DEM Parti, 81 ilde çıkardığı aday listesini yayınladı: İşte isimler

Sputnik Türkiye

31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. DEM Parti büyükşehirlerde çıkardığı adayların listelerini yayımladı. Partinin büyükşehir ve o... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T13:59+0300

2024-03-30T13:59+0300

2024-03-30T14:07+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

dem parti

halkların demokratik partisi (hdp)

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

hdp

adana

ankara

izmir

istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)

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Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken DEM Partisi, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler da dahil olmak üzere 81 ilde aday çıkarttığını açıkladı. Peki bu adaylar kimler?

https://sputniknews.com.tr/20240329/liste-yayinlandi-chp-ve-iyi-partinin-yerel-secimlerdeki-30-buyuksehir-adaylari-1082212192.html

adana

ankara

izmir

istanbul

diyarbakır

tunceli

şırnak

doğu

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