DEM Parti, 81 ilde çıkardığı aday listesini yayınladı: İşte isimler
13:59 30.03.2024 (güncellendi: 14:07 30.03.2024)
© AA / Didem Mente31 Mart 2024 yerel seçimleri
© AA / Didem Mente
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. DEM Parti büyükşehirlerde çıkardığı adayların listelerini yayımladı. Partinin büyükşehir ve o şehirlerdeki ilçelerdeki adaylarını tablosunu Sputnik derledi.
Türkiye 31 Mart'ta sandığa giderken DEM Partisi, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler da dahil olmak üzere 81 ilde aday çıkarttığını açıkladı. Peki bu adaylar kimler?
Adana - Mahfuz Güleryüz
Adıyaman - Mehmet Bahattin Bilgin
Afyonkarahisar - Zehra Yalçın
Ağrı - Hazal Aras
Aksaray - Kıymet Temel
Amasya - Deniz Yılmaz
Ankara - Gültan Kışanak
Antalya - Kemal Bülbül
Artvin - Levent Serhan
Aydın - Suzan Koç
Balıkesir - Mehmet Rauf Kocaman
Bartın - Ramazan Karaduman
Batman - Gülüstan Sönük
Bayburt - Tülay Kılınç
Bilecik - Ömer Ege
Bingöl - Aydın Bürçün
Bitlis - Mehmet Nezir Karabaş
Bolu - Veli Saçılık
Burdur - Fatma Arslan
Bursa - İhsan Seylan
Çanakkale - Canan Aytaç
Çankırı - Sadiye Akoğlu
Çorum - Ümit Küçükbayatlı
Denizli - Cevahir Kayar
Diyarbakır - Ayşe Serra Bucak Küçük
Düzce - Ayfer Fatma Çelik
Edirne - Aylin Hacaloğlu
Elazığ - Hayrettin Kaya
Erzincan - Evren Çevik
Erzurum - Gülderen Varli
Eskişehir - İzzettin Altun
Gaziantep - Selman Tutumlu
Giresun - Feride Kızgit
Gümüşhane - Abdulkerim Zırığ
Hakkari - Mehmet Sıddık Akış
Hatay - Perihan Pakize Sinemlioğlu
Iğdır - Mehmet Nuri Güneş
Isparta - Meral Karakuş
İstanbul - Meral Danış Beştaş
İzmir - Akın Birdal
Kahramanmaraş - Ali Ardıç
Karabük - Emine Kaya
Karaman - Zozan Efetürk
Kars - Kenan Karahancı
Kastamonu - Yakup Akyol
Kayseri - İhsan Sarıyar
Kırıkkale - Cahide Dorak
Kırklareli - Mizgin Özkurt Aksu
Kırşehir - Kadriye Turan
Kilis - Ahmet Üçer
Kocaeli - Hasan Özgüneş
Konya - Bülent Kılıç
Kütahya - Sibel Temel
Malatya - Abdulvahap Ekim
Mardin - Ahmet Türk
Muğla - Yusuf Uludağ
Muş - Sırrı Söylemez
Nevşehir - Helin Elif Geyik
Niğde - Başak Caner Aktaş
Ordu - Necmettin Durmuş
Osmaniye - Ziver Gümüş
Rize - Nurettin Aydın
Sakarya - Engin Güleser
Samsun - İnci Aydın
Siirt - Sofya Alağaş
Sinop - Sedef Karakurt
Sivas - Semiha Şahin
Şanlıurfa - Celaledin Erkmen
Şırnak - Turan Saltan
Tekirdağ - Sadi Özdemir
Tokat - Gülce Vidinli
Trabzon - Bedriye Zırığ
Tunceli - Cevdet Konak
Uşak - Sanya Hakimoğulu
Van - Abdullah Zeydan
Yalova - Cengiz Topbaşlı
Yozgat - Merve Eylül Bütün
Zonguldak - Ceylan Turğut