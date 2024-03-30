https://sputniknews.com.tr/20240330/cumhurbaskani-erdogan-turkiyede-uye-sayisi-itibariyla-bizimle-asik-atacak-bir-parti-yok-1082232534.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de üye sayısı itibarıyla bizimle aşık atacak bir parti yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de üye sayısı itibarıyla bizimle aşık atacak bir parti yok

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir milletvekilinin bize katılımı neymiş, kendilerinin 250 bin üyesi varmış. Demek ki bu matematik de bilmiyor, çok acemi. Bizim... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T16:03+0300

2024-03-30T16:03+0300

2024-03-30T16:03+0300

recep tayyip erdoğan

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

gençler

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programına katıldı.İstanbul'da gençlerle yüz yüze gerçekleştirdikleri bu programa, canlı bağlantıyla diğer 80 ildeki gençleri de misafir ettiklerini dile getiren Erdoğan, diğer şehirlerdeki gençlere de selamlarını ileterek, "Az önce gençlerimizi dinledik, demek ki oluyor ve biz yaptık. Onlar parlamentonun kapısını gençlerimize hep kapadılar ama biz kapıyı açtık. Bizimle birlikte yeni bir dünya ülkemizde kuruldu ve güç kazanarak devam ediyor" diye konuştu.'Partimizin sadece gençlik kollarının üye sayısı, bizden sonraki ikinci partinin toplam üye sayısından fazla'Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek, "Programlarımıza 'gençlik aşkıyla' diye başlıyoruz ya gerçekten gençlik aşkı başka bir şey. Gençlerimizle her buluşmamızda, onlardaki enerjiyi, heyecanı, coşkuyu, aşkı hissediyoruz. Sizlerin dinamizmi bizi de yeniliyor, güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.Son 4 yıldaki 55'inci gençlik buluşmasında gençlerle bir araya geldiğini aktaran Erdoğan, "Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz. Kendimiz, gençlik hareketinde yetiştiğimiz gibi Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanmasına sahip partisinin de genel başkanıyım. Partimizin sadece gençlik kollarının üye sayısı, bizden sonraki ikinci partinin toplam üye sayısından fazla" diye konuştu.Erdoğan, milletvekili Suat Pamukçu'nun Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:Şu anda parti yönetiminin tüm kademelerinden parlamentoya ve belediyelere kadar her konumda, gençlik kollarından yetişme arkadaşlarla çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Çünkü bizim gençlik kollarımız, aynı zamanda ülkemizin en büyük siyaset okuludur. Böylesine büyük ve nitelikli bir gençlik hareketiyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Sağımda solumda işte gençler" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240330/erdogan-kimi-insan-is-yapar-kimi-de-laf-ustune-laf-koyar-kimi-de-kayak-yapmaya-isvicreye-gider-1082230814.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, gençler, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler