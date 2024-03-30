https://sputniknews.com.tr/20240330/erdogan-kimi-insan-is-yapar-kimi-de-laf-ustune-laf-koyar-kimi-de-kayak-yapmaya-isvicreye-gider-1082230814.html

Erdoğan: Kimi insan iş yapar, kimi de laf üstüne laf koyar, kimi de kayak yapmaya İsviçre'ye gider

Erdoğan: Kimi insan iş yapar, kimi de laf üstüne laf koyar, kimi de kayak yapmaya İsviçre'ye gider

Sputnik Türkiye

Arnavutköy mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yönelik "Kimi insan iş yapar, kimi de laf üstüne laf koyar. Kimi de kayak yapmaya İsviçre'ye gider"... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T14:42+0300

2024-03-30T14:42+0300

2024-03-30T15:09+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

arnavutköy

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

ekrem imamoğlu

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Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu) Projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz. Muhalefetin 'Buraya uçak inmez.' dediği, akla hayale gelmedik iftiralar attığı (İstanbul) Havalimanımız, ülkemizin gururu haline geldi" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık, ne bu yatırımlar hayata geçerdi ne de vatandaş hizmet alırdı" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Erdoğan, “Şuanda emniyetin verdiği sayıya göre alanda 35 bin kişi var” dedi.

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recep tayyip erdoğan, arnavutköy, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ekrem imamoğlu