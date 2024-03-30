https://sputniknews.com.tr/20240330/erdogan-kimi-insan-is-yapar-kimi-de-laf-ustune-laf-koyar-kimi-de-kayak-yapmaya-isvicreye-gider-1082230814.html
Erdoğan: Kimi insan iş yapar, kimi de laf üstüne laf koyar, kimi de kayak yapmaya İsviçre'ye gider
Erdoğan: Kimi insan iş yapar, kimi de laf üstüne laf koyar, kimi de kayak yapmaya İsviçre'ye gider
Sputnik Türkiye
Arnavutköy mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yönelik "Kimi insan iş yapar, kimi de laf üstüne laf koyar. Kimi de kayak yapmaya İsviçre'ye gider"... 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T14:42+0300
2024-03-30T14:42+0300
2024-03-30T15:09+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu) Projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz. Muhalefetin 'Buraya uçak inmez.' dediği, akla hayale gelmedik iftiralar attığı (İstanbul) Havalimanımız, ülkemizin gururu haline geldi" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık, ne bu yatırımlar hayata geçerdi ne de vatandaş hizmet alırdı" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Erdoğan, “Şuanda emniyetin verdiği sayıya göre alanda 35 bin kişi var” dedi.
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recep tayyip erdoğan, arnavutköy, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ekrem imamoğlu
recep tayyip erdoğan, arnavutköy, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, ekrem imamoğlu
Erdoğan: Kimi insan iş yapar, kimi de laf üstüne laf koyar, kimi de kayak yapmaya İsviçre'ye gider
14:42 30.03.2024 (güncellendi: 15:09 30.03.2024)
Arnavutköy mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yönelik "Kimi insan iş yapar, kimi de laf üstüne laf koyar. Kimi de kayak yapmaya İsviçre'ye gider" dedi. Erdoğan miting alanındakilere “Arnavutköy ile birlikte tüm İstanbul haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mıyız?” diye seslendi.
Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu) Projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz. Muhalefetin 'Buraya uçak inmez.' dediği, akla hayale gelmedik iftiralar attığı (İstanbul) Havalimanımız, ülkemizin gururu haline geldi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık, ne bu yatırımlar hayata geçerdi ne de vatandaş hizmet alırdı" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
"Etrafı ateş çemberiyle çevrili çok zorlu bir coğrafyadayız. Moskova'da düzenlenen terör saldırısı, durumun hala ne kadar kritik olduğunu hepimize gösterdi."
Erdoğan, “Şuanda emniyetin verdiği sayıya göre alanda 35 bin kişi var” dedi.