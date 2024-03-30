https://sputniknews.com.tr/20240330/crocus-citydeki-teror-saldirisinda-hayatini-kaybeden-134-kisinin-kimligi-belirlendi-1082238682.html
Crocus City’deki terör saldırısında hayatını kaybeden 134 kişinin kimliği belirlendi
Crocus City’deki terör saldırısında hayatını kaybeden 134 kişinin kimliği belirlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City’deki terör saldırısında hayatını kaybeden 134 kişinin kimliğinin belirlendiğini bildirdi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T18:37+0300
2024-03-30T18:37+0300
2024-03-30T18:37+0300
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terör saldırısı
moskova
tespit
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 134 kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, geri kalan kurbanlarla ilgili verileri netleştirmek için genetik incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-sorusturma-komitesi-terorisler-kievde-odullerini-almak-icin-ukraynaya-gittiklerini-soyledi-1082215135.html
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rusya, rusya soruşturma komitesi, crocus city hall, terör, terör saldırısı, moskova, tespit
rusya, rusya soruşturma komitesi, crocus city hall, terör, terör saldırısı, moskova, tespit
Crocus City’deki terör saldırısında hayatını kaybeden 134 kişinin kimliği belirlendi
Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City’deki terör saldırısında hayatını kaybeden 134 kişinin kimliğinin belirlendiğini bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 134 kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, geri kalan kurbanlarla ilgili verileri netleştirmek için genetik incelemelerin sürdüğü kaydedildi.