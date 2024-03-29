https://sputniknews.com.tr/20240329/rusya-sorusturma-komitesi-terorisler-kievde-odullerini-almak-icin-ukraynaya-gittiklerini-soyledi-1082215135.html

Rusya Soruşturma Komitesi: Terörisler, Kiev’de ödüllerini almak için Ukrayna’ya gittiklerini söyledi

Rusya Soruşturma Komitesi: Terörisler, Kiev’de ödüllerini almak için Ukrayna’ya gittiklerini söyledi

Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus City Hall’deki terör saldırısı davasında sanıkların, sorgulamalar sırasında Kiev'de ödüllerini almak üzere Ukrayna sınırına... 29.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-29T22:03+0300

2024-03-29T22:03+0300

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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, teröristlerin Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenledikleri terör saldırısının ardından Kiev'de ödüllerini almak üzere Ukrayna sınırına doğru gittiklerini itiraf ettikleri belirtildi.Açıklamada, “Koordinatörün talimatı üzerine teröristler, suçu işledikten sonra kendilerine vaat edilen ücreti almak için Kiev'e varmak üzere Rusya-Ukrayna sınırına doğru otomobille yola çıktılar” denildi.Açıklamada ayrıca, terör saldırısının faillerinin sorgulamalarda, hem hazırlık aşamasında hem de Crocus City’deki silahlı saldırı sonrasındaki eylemlerinin, takma ad kullanan bir kişi tarafından Telegram aracılığıyla sesli mesajlarla koordine edildiğini söyledikleri kaydedildi.Terör saldırısının organize edilmesi ve finanse edilmesinde görev alan Ukrayna istihbarat servisleri görevlilerinin belirlenmesine devam edildiği belirtildi.

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