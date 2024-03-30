https://sputniknews.com.tr/20240330/crocus-cityde-bir-dakikalik-saygi-durusunda-bulunuldu-1082240870.html
Crocus City’de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
Crocus City’de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
Sputnik Türkiye
Terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına Crocus City Hall konser salonu önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T20:27+0300
2024-03-30T20:27+0300
2024-03-30T20:35+0300
dünya
rusya
crocus city hall
terör
terör saldırısı
saygı
saygı duruşu
valeriy gergiyev
turna
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Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına trajedinin 9. gününde düzenlenen konser öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından Rus orkestra şefi Valeriy Gergiyev'in yönetimindeki müzisyenler konser verdi. Sahne önündeki platformda yüzlerce mum kullanılarak üç turna figürü resmedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240330/crocus-citydeki-teror-saldirisinda-hayatini-kaybeden-134-kisinin-kimligi-belirlendi-1082238682.html
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rusya, crocus city hall, terör, terör saldırısı, saygı, saygı duruşu, valeriy gergiyev, turna
rusya, crocus city hall, terör, terör saldırısı, saygı, saygı duruşu, valeriy gergiyev, turna
Crocus City’de bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu
20:27 30.03.2024 (güncellendi: 20:35 30.03.2024)
Terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına Crocus City Hall konser salonu önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Crocus City Hall konser salonuna yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına trajedinin 9. gününde düzenlenen konser öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Saygı duruşunun ardından Rus orkestra şefi Valeriy Gergiyev'in yönetimindeki müzisyenler konser verdi. Sahne önündeki platformda yüzlerce mum kullanılarak üç turna figürü resmedildi.