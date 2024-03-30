https://sputniknews.com.tr/20240330/cankirida-tir-otomobilin-uzerine-devrildi-4-kisi-hayatini-kaybetti-2si-polis-3-kisi-yaralandi-1082229011.html

Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Çankırı'da TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 3 kişi yaralandı. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T12:48+0300

2024-03-30T12:48+0300

2024-03-30T12:48+0300

türkiye

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tir

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İstanbul-Samsun karayolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti.Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü.Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki TIR, otomobilin üzerine devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı.Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240311/bakirkoyde-otomobilin-uzerine-tir-devrildi-4-olu-1081598754.html

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