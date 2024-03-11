https://sputniknews.com.tr/20240311/bakirkoyde-otomobilin-uzerine-tir-devrildi-4-olu-1081598754.html

Bakırköy’de otomobilin üzerine TIR devrildi: 4 ölü

Bakırköy’de otomobilin üzerine TIR devrildi: 4 ölü

Sputnik Türkiye

Bakırköy’de köprüye çarpan TIR otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, TIR şoförü gözaltına alındı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T20:51+0300

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türkiye

tir

bakırköy

kaza

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Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan TIR alçak olan köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, TIR şoförü olay yerinde gözaltına alındı.

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