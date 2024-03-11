https://sputniknews.com.tr/20240311/bakirkoyde-otomobilin-uzerine-tir-devrildi-4-olu-1081598754.html
Bakırköy’de otomobilin üzerine TIR devrildi: 4 ölü
Bakırköy’de otomobilin üzerine TIR devrildi: 4 ölü
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Bakırköy’de köprüye çarpan TIR otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, TIR şoförü gözaltına alındı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T20:51+0300
2024-03-11T20:51+0300
2024-03-11T20:51+0300
türkiye
tir
bakırköy
kaza
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Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan TIR alçak olan köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, TIR şoförü olay yerinde gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/bbp-genel-baskani-desticinin-kaza-yapan-makam-aracini-tasiyan-cekici-amasyada-yandi-1081400016.html
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tir, bakırköy, kaza
Bakırköy’de otomobilin üzerine TIR devrildi: 4 ölü
Bakırköy’de köprüye çarpan TIR otomobilin üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, TIR şoförü gözaltına alındı.
Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan TIR alçak olan köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bir otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi trafiğe kapattı. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.
Otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, TIR şoförü olay yerinde gözaltına alındı.