https://sputniknews.com.tr/20240305/bbp-genel-baskani-desticinin-kaza-yapan-makam-aracini-tasiyan-cekici-amasyada-yandi-1081400016.html
BBP Genel Başkanı Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici Amasya’da yandı
BBP Genel Başkanı Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici Amasya’da yandı
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin dün Tokat’ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya’da kazaya karıştı. Makam aracını taşıyan... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T14:26+0300
2024-03-05T14:26+0300
2024-03-05T14:26+0300
türkiye
mustafa destici
kaza
araç
çekici
yanma
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Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul’a doğru yola çıkan araç bu sefer de Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı. Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/tokatta-kaza-geciren-bbp-genel-baskani-destici-hastaneden-taburcu-edildi-1081391036.html
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mustafa destici, kaza, araç, çekici, yanma
mustafa destici, kaza, araç, çekici, yanma
BBP Genel Başkanı Destici’nin kaza yapan makam aracını taşıyan çekici Amasya’da yandı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin dün Tokat’ta kaza yapan makam aracı, bu sefer de Amasya’da kazaya karıştı. Makam aracını taşıyan çekici yandı.
Destici ile araçta bulunan 3 kişi yaralandığı kazanın ardından kamyonete yüklenip İstanbul’a doğru yola çıkan araç bu sefer de Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü civarında yeni bir kazaya karıştı.
Aracı taşıyan Abdul Samet Cımbız yönetimindeki 60 ACM 572 plakalı çekicinin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede etrafı sardı. Yangına Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.
Sürücü yangını yaralanmadan atlattı. Yanan çekici ve üstündeki araç, inceleme yapılmak üzere parka çekildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.