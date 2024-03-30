https://sputniknews.com.tr/20240330/bm-insan-haklari-konseyinin-ukraynadaki-iskenceye-iliskin-raporuna-rusyadan-elestiri-1082230683.html

BM İnsan Hakları Konseyi’nin Ukrayna’daki işkenceye ilişkin raporuna Rusya’dan eleştiri

BM İnsan Hakları Konseyi’nin Ukrayna’daki işkenceye ilişkin raporuna Rusya’dan eleştiri

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Birleşmiş Milletler’in (BM) Ukrayna’daki işkenceye ilişkin raporunun ciddi bir çalışma ve... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T14:28+0300

2024-03-30T14:28+0300

2024-03-30T14:28+0300

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Büyükelçi Miroşnik, Sputnik’e demecinde BM İnsan Hakları Konseyi’nin Ukrayna’daki işkenceye ilişkin raporunun ciddi bir çalışma ve gerçeğin yeterli bir yansıması olarak tanımlanamayacağını, rapordaki verilerin eksik olduğunu ve Kiev’in uluslararası hakları hiçe saymasının tüm resmini ortaya koymadığını söyledi.Daha önce BM İnsan Hakları Konseyi’nin Ukrayna Soruşturma Komisyonu, hazırladığı raporda Ukraynalı askerlerin Rus savaş esirlerini vurarak ve onlara işkence ederek savaş suçları işlediğini belirtmişti. BM misyonu, Rus savaş esirlerinin Ukrayna askerleri tarafından infaz edildiği 25 vaka bildirmişti. Aynı zamanda BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Ukrayna’nın birkaç infazın belgelenmiş olmasına rağmen Rus savaş esirlerini vuran askerler hakkında ceza davası açmadığını açıklamıştı.Miroşnik, “Buna ciddi bir çalışma ve gerçeğin yeterli bir yansıması kesinlikle denemez. BM İnsan Hakları Konseyi gibi kuruluşlar da dahil olmak üzere, şu anda erişilemeyen pek çok olayla karşılaşıyoruz, zira bu olaylar oldukça siyasileştirilmiş durumda ve ben bu kuruluşları son makam olarak göremem” diye konuştu.Komisyonun raporu oldukça muğlak bir şekilde yazdığına dikkat çeken Miroşnik, “Bu, Ukrayna’yı bu kadar yoğun bir şekilde korumanın artık imkansız olmasından kaynaklanıyor, zira daha önce oluşturulan raporlara bakılırsa Ukrayna tertemizmiş, uluslararası insancıl hukuka göre yaşıyormuş ve tüm insani temellere ve ilkelere saygı duyuyormuş gibi görünüyor, ancak bu kesinlikle böyle değil” ifadelerini kullandı.BM İnsan Hakları Konseyi’nin ‘siyasi nedenlerden dolayı verilerin en azından bir kısmını almak zorunda kaldığına’ ve bunun aslında Ukrayna’nın eylemlerini oldukça açık bir şekilde gösterdiğine dikkat çeken Rus diplomat, “Ancak bu, mevcut verilerin tamamından çok uzak. Bu, Ukrayna’nın uluslararası hukuktaki hakları ve insani normları, ayrıca çatışmayı yürütme hukukunu nasıl göz ardı ettiğinin tam bir resmini oluşturmuyor” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240330/nato-askeri-komite-baskani-rusyanin-ittifaka-saldirmayi-planladigina-dair-emare-yok-1082227740.html

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