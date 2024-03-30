https://sputniknews.com.tr/20240330/acil-durum-edildi-kirgizistanta-siddetli-firtina-24-kisiyi-yaraladi--1082234954.html
Acil durum ilan edildi: Kırgızistan'ta şiddetli fırtına 24 kişiyi yaraladı
Acil durum ilan edildi: Kırgızistan'ta şiddetli fırtına 24 kişiyi yaraladı
Sputnik Türkiye
Kırgızistan’ın kuzey kesinlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar sonucu 24 kişi yaralanırken, başkent Bişkek’te acil durum ilan edildi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-30T17:08+0300
2024-03-30T17:08+0300
2024-03-30T17:22+0300
dünya
kırgızistan
rüzgar
afet
doğal afet
afet bölgesi
acil durum
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Kırgızistan’ın kuzey kesimlerini şiddetli rüzgarlar vurdu. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, 24 kişinin yaralandığını açıklarken ve Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise, 154 tesis ile çok sayıda binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli rüzgarın hızının saniyede 28 metreyi bulduğu açıklanırken şiddetli rüzgarlar sonucu çok sayıda ağaç devrildi, bazı binaların çatıları hasar gördü. Bazı kesimlerde elektrik kesintileri yaşanırken toplu taşımada hizmetleri askıya alındı.Bişkek Belediye Başkanı Junushaliyev 28'i akşamı bir karar imzalayarak Bişkek'in şiddetli rüzgarlar nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.Bişkek Belediye Başkanı Aybek Junushaliyev, Bişkek’te 'acil durum' ilan edildiğini” duyurdu
https://sputniknews.com.tr/20230908/10-bin-euro-ruzgarla-etrafa-sacildi-1075296431.html
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kırgızistan, rüzgar, afet, doğal afet, afet bölgesi, acil durum
kırgızistan, rüzgar, afet, doğal afet, afet bölgesi, acil durum
Acil durum ilan edildi: Kırgızistan'ta şiddetli fırtına 24 kişiyi yaraladı
17:08 30.03.2024 (güncellendi: 17:22 30.03.2024)
Kırgızistan’ın kuzey kesinlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar sonucu 24 kişi yaralanırken, başkent Bişkek’te acil durum ilan edildi.
Kırgızistan’ın kuzey kesimlerini şiddetli rüzgarlar vurdu.
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, 24 kişinin yaralandığını açıklarken ve Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise, 154 tesis ile çok sayıda binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli rüzgarın hızının saniyede 28 metreyi bulduğu açıklanırken şiddetli rüzgarlar sonucu çok sayıda ağaç devrildi, bazı binaların çatıları hasar gördü. Bazı kesimlerde elektrik kesintileri yaşanırken toplu taşımada hizmetleri askıya alındı.
Bişkek Belediye Başkanı Junushaliyev 28'i akşamı bir karar imzalayarak Bişkek'in şiddetli rüzgarlar nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
Bişkek Belediye Başkanı Aybek Junushaliyev, Bişkek’te 'acil durum' ilan edildiğini” duyurdu