https://sputniknews.com.tr/20240330/acil-durum-edildi-kirgizistanta-siddetli-firtina-24-kisiyi-yaraladi--1082234954.html

Acil durum ilan edildi: Kırgızistan'ta şiddetli fırtına 24 kişiyi yaraladı

Acil durum ilan edildi: Kırgızistan'ta şiddetli fırtına 24 kişiyi yaraladı

Sputnik Türkiye

Kırgızistan’ın kuzey kesinlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar sonucu 24 kişi yaralanırken, başkent Bişkek’te acil durum ilan edildi. 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T17:08+0300

2024-03-30T17:08+0300

2024-03-30T17:22+0300

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Kırgızistan’ın kuzey kesimlerini şiddetli rüzgarlar vurdu. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, 24 kişinin yaralandığını açıklarken ve Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ise, 154 tesis ile çok sayıda binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Şiddetli rüzgarın hızının saniyede 28 metreyi bulduğu açıklanırken şiddetli rüzgarlar sonucu çok sayıda ağaç devrildi, bazı binaların çatıları hasar gördü. Bazı kesimlerde elektrik kesintileri yaşanırken toplu taşımada hizmetleri askıya alındı.Bişkek Belediye Başkanı Junushaliyev 28'i akşamı bir karar imzalayarak Bişkek'in şiddetli rüzgarlar nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.Bişkek Belediye Başkanı Aybek Junushaliyev, Bişkek’te 'acil durum' ilan edildiğini” duyurdu

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kırgızistan, rüzgar, afet, doğal afet, afet bölgesi, acil durum