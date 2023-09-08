10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nde Ukrayna anlaşmazlığı
11:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
12:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Ukrayna için görüşmeler 2024’ten önce tamamlanmayacak
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
'Putin-Erdoğan görüşmesinin tahıl anlaşmasıyla ilgili detayları Batı'ya iletilecek'
14:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı Ramaswamy: “Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık”
15:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
16:15
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Savaş sebebi sayarız
16:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Kommersant: Rusya'dan Türkiye'ye kömür ihracatı yüzde 55 arttı
17:33
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın ihracat rakamlarında Çin, AB'yi geride bıraktı, Türkiye 3. sırada
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski İngiliz ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna '3. Dünya Savaşı'ndayız' dedi, Zaharova'dan yanıt geldi: Kiev gerçeklerin farkına vardı
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Çin medyası: Ukrayna, Avrupa’daki Ukraynalı erkeklerin iadesini talep ediyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun ateşlediği mermi Donetsk’te bir anaokulunun binasının içine isabet etti
18:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA danışmanı Rickards: ABD, Ukrayna’daki çatışmayı seçimlere kadar uzatıp ardından bırakacak
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li komutan: Uzayda savaş, insanların yaşamını yüzyıllar boyunca etkileyebilir
19:17
1 dk
MUHTEŞEM SÜLEYMAN
Hürrem'le aşkı dillere destandı
19:29
6 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan’daki G20 Zirvesi'ne katılmayacak
19:45
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ: Kovid vakalarında son 28 günde yüzde 63 artış kaydedildi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya-AB ticareti dengeyi buldu
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Cezayirli profesör Kahi: Fransa, tazminat ödemek istemediği için nükleer haritayı vermiyor
21:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist Wolff: Çoğu ülke Rusya’yla ticaret yapmaya devam ediyor
22:00
1 dk
SESLİ HABER
Kremlin'den Blinken'ın Kiev ziyaretine tepki: ABD, savaşı son Ukraynalıya kadar sürdürme niyetinde
23:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li Cumhuriyetçi aday Ramaswami: Zelenskiy, ABD'yi aldattı
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Challenger tankı kesinlikle bir süper silah değil
12:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: ABD, Kiev'e verilen seyreltilmiş uranyumlu mermilerin güvenliği hakkında yalan söylüyor
13:32
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Avrupa Birliği’ne tehdit: Dava açarım
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı film yapımcısından eski Ukraynalı Bakan'a: Yüz binlerce yurttaşımı kurban etmekten sorumlu
15:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
SVR Direktörü Narışkin: ABD, uluslararası politikada İngiltere'yi dikkate almıyor
16:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon resmen duyurdu: Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mermiler vereceğiz
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230908/10-bin-euro-ruzgarla-etrafa-sacildi-1075296431.html
10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı
10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı
İstanbul Kartal’da berber dükkanından çıkan esnafın elindeki 10 bin euro bir anda rüzgara kapılarak savruldu. Yola saçılan paralar, çevredeki esnafın ve yoldan... 08.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-08T13:02+0300
2023-09-08T13:26+0300
türkiye
istanbul
kartal
euro
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075297197_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_08094822b46fb4173ffe131bf6178f77.jpg
Kartal’da dün ticaret yaptığı bir kişiye vermek üzere elinde 10 bin euro taşıyan kuaför Ramazan Çakat parayı vermek için dükkanından çıktığı esnada paralar rüzgara kapılarak etrafa saçıldı. Dükkanın önüne ve yola saçılan paraları gören esnaf ve vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığın ardından paraları toplayıp Ramazan Çakat’a teslim etti. Esnaf ve vatandaşların yardımı ile yola saçılan 10 bin euroyu eksiksiz şekilde toplayan Çakat, kendisine yardım edenlere teşekkür etti.'Sağ olsun esnaflar yardımcı oldular'Elinde tutuğu paralar rüzgara kapılarak savrulan Ramazan Çakat, “Bir arkadaşla ticaretimiz vardı, iş yapacaktık. Bende 10 bin euro civarında para vardı, arkadaş parayı almaya geldi. Kapıdan çıkarken rüzgarın azizliğine uğradım. Rüzgarla beraber deste bir anda açıldı, paralar savruldu. Sağ olsun esnaflar, komşular, yoldan gelen geçen arkadaşlar insanlık örneği gösterdiler ve yardımcı oldular. Paramızı eksiksiz toplamış olduk. Birileri cebine alıp götürebilirdi. Sonuçta yoldan geçen insanlar da vardı. Helal paraymış demek ki çok şükür” dedi.Paraları saçılan esnafa yardım eden İbrahim Sarımehmet ise, “Ben yan tarafta esnafım. Kameradan ve kapıdan gördük, baktık yerde paralar var. Biz bir an nereden geliyor, nereye gidiyor diye şaşırdık. Sonrasında dışarı çıkınca baktık ki komşumuzun paraları etrafa saçılmış. Sağ olsun mahalleli de geldi topladık, eksiksiz bir şekilde parasını teslim ettik. 10 bin euroymuş herhalde, neredeyse 300 bin TL'ye tekabül ediyormuş. Şaşkınlık yaşadık, zaten Türk lirası değildi, euroydu. Sonrasında biz de güldük eğlendik. Bu arada insanlığa güvenimiz de arttı” diye konuştu.Paraların etrafa saçıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Kartal’da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı
Kartal’da esnafın elindeki 10 bin euro rüzgarda etrafa saçıldı
2023-09-08T13:02+0300
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/08/1075297197_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_66dc7df783c3189649bf2fbaf3d026f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kartal, euro, video, видео
istanbul, kartal, euro, video, видео

10 bin euro rüzgarla etrafa saçıldı

13:02 08.09.2023 (güncellendi: 13:26 08.09.2023)
© İHA
Abone olTelegram
İstanbul Kartal’da berber dükkanından çıkan esnafın elindeki 10 bin euro bir anda rüzgara kapılarak savruldu. Yola saçılan paralar, çevredeki esnafın ve yoldan geçenlerin yardımıyla eksiksiz toplandı.
Kartal’da dün ticaret yaptığı bir kişiye vermek üzere elinde 10 bin euro taşıyan kuaför Ramazan Çakat parayı vermek için dükkanından çıktığı esnada paralar rüzgara kapılarak etrafa saçıldı. Dükkanın önüne ve yola saçılan paraları gören esnaf ve vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığın ardından paraları toplayıp Ramazan Çakat’a teslim etti. Esnaf ve vatandaşların yardımı ile yola saçılan 10 bin euroyu eksiksiz şekilde toplayan Çakat, kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

'Sağ olsun esnaflar yardımcı oldular'

Elinde tutuğu paralar rüzgara kapılarak savrulan Ramazan Çakat, “Bir arkadaşla ticaretimiz vardı, iş yapacaktık. Bende 10 bin euro civarında para vardı, arkadaş parayı almaya geldi. Kapıdan çıkarken rüzgarın azizliğine uğradım. Rüzgarla beraber deste bir anda açıldı, paralar savruldu. Sağ olsun esnaflar, komşular, yoldan gelen geçen arkadaşlar insanlık örneği gösterdiler ve yardımcı oldular. Paramızı eksiksiz toplamış olduk. Birileri cebine alıp götürebilirdi. Sonuçta yoldan geçen insanlar da vardı. Helal paraymış demek ki çok şükür” dedi.
Paraları saçılan esnafa yardım eden İbrahim Sarımehmet ise, “Ben yan tarafta esnafım. Kameradan ve kapıdan gördük, baktık yerde paralar var. Biz bir an nereden geliyor, nereye gidiyor diye şaşırdık. Sonrasında dışarı çıkınca baktık ki komşumuzun paraları etrafa saçılmış. Sağ olsun mahalleli de geldi topladık, eksiksiz bir şekilde parasını teslim ettik. 10 bin euroymuş herhalde, neredeyse 300 bin TL'ye tekabül ediyormuş. Şaşkınlık yaşadık, zaten Türk lirası değildi, euroydu. Sonrasında biz de güldük eğlendik. Bu arada insanlığa güvenimiz de arttı” diye konuştu.
Paraların etrafa saçıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала