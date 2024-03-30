AB Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirdi, Rusya'dan açıklama geldi
© AAUçak
© AA
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AB, Rusya'yla bağlantılı olduğu iddiasıyla Antalya merkezli Southwind Airlines havayolu şirketinin AB ülkeleri semalarında uçmasını yasakladı. Rus tarafı, şirketin Antalya-Kaliningrad uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.
AB yönetimi, Rusya'yla bağlantılı olduğu iddia edilen Türk havayolu şirketi Southwind Airlines'a Temmuz 2014'te yürürlüğe giren Rusya karşıtı yaptırımlara ilişkin düzenleme uyarınca yasak getirdi.
Bu yasağa göre Southwind Airlines, Rusya ve Türkiye arasındaki uçuşlarda AB ülkelerinin semalarından geçemeyecek. Türkiye'den bazı AB ülkelerine yeni hatlar açmayı planlayan şirkete bu konuda da bir yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.
Bu yasağa göre Southwind Airlines, Rusya ve Türkiye arasındaki uçuşlarda AB ülkelerinin semalarından geçemeyecek. Türkiye'den bazı AB ülkelerine yeni hatlar açmayı planlayan şirkete bu konuda da bir yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.
'Antalya-Kaliningrad uçuşlarının iptal edildi'
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), konuya ilişkin bir açıklama yaparak Southwind Airlines'ın Antalya-Kaliningrad uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.
ATOR'dan yapılan açıklamada "Southwind'e yönelik AB semalarında uçuş yasağı nedeniyle Antalya'dan Kaliningrad'a uçuş programı iptal edilmiştir. Tur operatörü Pegas Touristik'in verdiği bilgiye göre, bu charter uçuşlarda düzenlenen turları satın alan turistlere eksiksiz para iadesi
veya Moskova ya da St.Petersburg aktarmalı uçuş önerilecektir. Seçim turistlerindir" ifadelerine yer verildi.
Southwind Airlines, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasıyla birlikte Batı'nın yaptırımlarını sıkılaştırması üzerine Nisan 2022'de Rusya pazarının boş kalmaması ve bu ülkeden Türkiye'ye turist akışının kesilmemesi amacıyla kuruldu. Şirketin merkezi Antalya'da bulunuyor.
ATOR'dan yapılan açıklamada "Southwind'e yönelik AB semalarında uçuş yasağı nedeniyle Antalya'dan Kaliningrad'a uçuş programı iptal edilmiştir. Tur operatörü Pegas Touristik'in verdiği bilgiye göre, bu charter uçuşlarda düzenlenen turları satın alan turistlere eksiksiz para iadesi
veya Moskova ya da St.Petersburg aktarmalı uçuş önerilecektir. Seçim turistlerindir" ifadelerine yer verildi.
Southwind Airlines, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasıyla birlikte Batı'nın yaptırımlarını sıkılaştırması üzerine Nisan 2022'de Rusya pazarının boş kalmaması ve bu ülkeden Türkiye'ye turist akışının kesilmemesi amacıyla kuruldu. Şirketin merkezi Antalya'da bulunuyor.