https://sputniknews.com.tr/20240330/ab-turk-havayolu-sirketine-ucus-yasagi-getirdi-rusyadan-aciklama-geldi-1082232417.html

AB Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirdi, Rusya'dan açıklama geldi

AB Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirdi, Rusya'dan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

AB, Rusya'yla bağlantılı olduğu iddiasıyla Antalya merkezli Southwind Airlines havayolu şirketinin AB ülkeleri semalarında uçmasını yasakladı. Rus tarafı... 30.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-30T15:55+0300

2024-03-30T15:55+0300

2024-03-30T15:55+0300

ukrayna krizi

ukrayna

yaptırım

ekonomik yaptırım

ticari yaptırım

kaliningrad

antalya

rusya

türkiye

donbass görüşmeleri

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069503893_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_4eb45c8a133957f020572b27d487f0d5.jpg

AB yönetimi, Rusya'yla bağlantılı olduğu iddia edilen Türk havayolu şirketi Southwind Airlines'a Temmuz 2014'te yürürlüğe giren Rusya karşıtı yaptırımlara ilişkin düzenleme uyarınca yasak getirdi.Bu yasağa göre Southwind Airlines, Rusya ve Türkiye arasındaki uçuşlarda AB ülkelerinin semalarından geçemeyecek. Türkiye'den bazı AB ülkelerine yeni hatlar açmayı planlayan şirkete bu konuda da bir yaptırım uygulanabileceği belirtiliyor.'Antalya-Kaliningrad uçuşlarının iptal edildi'Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), konuya ilişkin bir açıklama yaparak Southwind Airlines'ın Antalya-Kaliningrad uçuşlarının iptal edildiğini belirtti.ATOR'dan yapılan açıklamada "Southwind'e yönelik AB semalarında uçuş yasağı nedeniyle Antalya'dan Kaliningrad'a uçuş programı iptal edilmiştir. Tur operatörü Pegas Touristik'in verdiği bilgiye göre, bu charter uçuşlarda düzenlenen turları satın alan turistlere eksiksiz para iadesiveya Moskova ya da St.Petersburg aktarmalı uçuş önerilecektir. Seçim turistlerindir" ifadelerine yer verildi.Southwind Airlines, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasıyla birlikte Batı'nın yaptırımlarını sıkılaştırması üzerine Nisan 2022'de Rusya pazarının boş kalmaması ve bu ülkeden Türkiye'ye turist akışının kesilmemesi amacıyla kuruldu. Şirketin merkezi Antalya'da bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240304/diplomatik-kaynaklar-turk-sirketlerine-yaptirim-tehdidi-blinken-fidan-gorusmesinde-gundeme-gelecek-1081348919.html

ukrayna

kaliningrad

antalya

rusya

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, yaptırım, ekonomik yaptırım, ticari yaptırım, kaliningrad, antalya, rusya, türkiye, donbass görüşmeleri, donbass