https://sputniknews.com.tr/20240304/diplomatik-kaynaklar-turk-sirketlerine-yaptirim-tehdidi-blinken-fidan-gorusmesinde-gundeme-gelecek-1081348919.html

Diplomatik kaynaklar: Türk şirketlerine yaptırım tehdidi Blinken-Fidan görüşmesinde gündeme gelecek

Diplomatik kaynaklar: Türk şirketlerine yaptırım tehdidi Blinken-Fidan görüşmesinde gündeme gelecek

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antony Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı için önümüzdeki hafta ABD'ye gidecek. Sputnik’in diplomatik... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T14:16+0300

2024-03-04T14:16+0300

2024-03-04T14:19+0300

türkiye

abd

abd ankara büyükelçiliği

türkiye

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

antony blinken

abd büyükelçiliği

ambargo

tehdit

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Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği görevlilerinin Türk firma ve finans kuruluşlarını ziyaret ederek, Rusya ile alışverişi kesmeleri konusunda tehdit ettiği ortaya çıktı. Bu tehditlere ilişkin haberi ilk olarak duyuran Aydınlık'tan Yusuf Tunçer'in yazısı sonrası konu tüm Türk medyasında geniş yer buldu.Türkiye, Birleşmiş Milletler kararı olmadığı için Batı’nın Rusya yaptırımlarına katılmamış, Ankra bu süreçte hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerini sürdüren nadir ülkeler arasında yerini almıştı. Türkiye’nin bu tutumundan ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler rahatsızlığını devamlı olarak dile getirmişti. Türkiye’yi yaptırımlar konusunda ikna edemeyen Batılı ülkeler bu sefer de Rusya ile ticaret yapan şirketleri hedefine aldı. Şirketlere doğrudan tehdit eden ABD’li görevliler, şirketin yaptırım listesine alabileceği uyarısında bulunmaya başladığı ortaya çıktı. ABD’nin ardından AB üyesi ülkelerinde benzer bir adım atmaya başladı. Aynı zamanda finans kuruluşları ile üzerine de tehditler uygulanıyor. Bu nedenle bir süredir Rusya ile iş yapan Türk firmalar para transferi konusunda zorluk yaşıyor.Türk şirketlerin şikâyetleri varTürk şirketlere yönelik doğrudan yaptırım tehditleri ve ödeme sistemleri üzerinden devam eden baskı ile bu şirketlerin Rusya ile iş yapması engellenmeye çalışılıyor. Türk şirketler yaşadıkları bu zorluklar üzerine Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı gibi yetkili kuruluşlara şikayetlerde bulundu. Edinilen bilgiye göre bakanlıklar bu şikayetleri bir araya getirdi. Başta bankacılık sektörü ile görüşmeler gerçekleştirildi. Rusya ile havale işlemlerinin devam edebilmesi için formül arayışına girildi.Türkiye açıklama istediDiplomatik kaynakların ise ABD’li muhatapları ile gerçekleştirdiği görüşmelerde bu durumla ilgili açıklama istendiği öğrenildi. BM kararı olmadan Türkiye'nin yaptırımlara katılmadığı hatırlatılırken, neden yaptırım tehdidinin gündeme geldiği, bu firmalarla ilgili farklı bir durum olup olmadığının sorulduğu belirtildi.Bakanların görüşmesinde konu ele alınacakYine Sputnik’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre önümüzdeki hafta ABD’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken görüşmesinde de konu gündeme gelecek. Türkiye yaptım konusunda BM kararın olmadığını hatırlatarak, Türki şirketlerine yönelik yaptım tehdidinden vaz geçilmesinin gündeme gelmesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu sonrasında yaptığı açıklamada “Çok çeşitli konularda Amerika ile aramızdaki ilişkilerimizin muhasebesini yapacağız” değerlendirmesini yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240303/bakan-fidan-antalya-diplomasi-forumu-sonrasi-basin-toplantisinda-konusuyor-1081312572.html

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rusya

ukrayna

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