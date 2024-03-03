Bakan Fidan: Egemenlik konularıyla, ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz

"Lavrov görüşmemizde gündemde olan çok konu vardı. Kafkaslar, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği konularını ele aldık. Suriye konusunu ayrıca tartışmak konusunda kendisi ile mutabık kaldık.

Ukrayna ile ilgili konuda, bizim görüşümüz her iki taraf da savaşla ulaşabilecekleri limite gelmiş durumda, ateşkese yönelik bir görüşmenin başlaması gerekiyor. İşgalin tanınması manasına gelmiyor ama işgalin tanınması ve egemenlik konularıyla, ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz."