https://sputniknews.com.tr/20240303/bakan-fidan-antalya-diplomasi-forumu-sonrasi-basin-toplantisinda-konusuyor-1081312572.html
Bakan Fidan: Egemenlik konularıyla, ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz
Bakan Fidan: Egemenlik konularıyla, ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesi sorulan Bakan Fidan görüşmede çok sayıda konuyu ele aldıklarını belirterek, Ukrayna konusunda ise "Her iki taraf da... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T12:39+0300
2024-03-03T12:39+0300
2024-03-03T13:19+0300
dünya
hakan fidan
sergey lavrov
rusya'nın antalya başkonsolosluğu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin son gün oturumlarının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi."Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi, 19 devlet ve hükümet başkanı, 2 özel yönetim başkanı ile 52 dışişleri bakanı katıldı" açıklamasını yapan Bakan Fidan, Gazze gündemiyle ilgili şunları söyledi:'Lavrov görüşmemizde gündemde olan çok konu vardı'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi sorulan Bakan Fidan şu değerlendirmede bulundu:Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceğini belirten Hakan Fidan, "Savaşın gidişatı konusunda bilgi almak istiyor. Türkiye’nin tavsiye ve telkinlerini iletme imkanı bulacaklar" dedi.'ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda'"Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda" açıklamasını yapan Fidan "Biden ile Erdoğan arasındaki görüşmede stratejik mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı. Enerji ekonomik konuların tartışıldığı bir platform oluşturmak amaçlanmıştı. ABD’li mevkidaşımın daveti üzerine önümüzdeki hafta ABD’ye bir seyahat planlanmış durumda. ABD ile ilişkiler konusunda bir muhasebe yapacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240301/lavrov-ve-fidanin-gorusmesi-basladi-1081258120.html
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hakan fidan, sergey lavrov, rusya'nın antalya başkonsolosluğu
hakan fidan, sergey lavrov, rusya'nın antalya başkonsolosluğu
Bakan Fidan: Egemenlik konularıyla, ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz
12:39 03.03.2024 (güncellendi: 13:19 03.03.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmesi sorulan Bakan Fidan görüşmede çok sayıda konuyu ele aldıklarını belirterek, Ukrayna konusunda ise "Her iki taraf da savaşla ulaşabilecekleri limite gelmiş durumda, İşgalin tanınması ve egemenlik konularıyla, ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu’na ilişkin son gün oturumlarının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.
"Antalya Diplomasi Forumu'na bu yıl 148 ülkeden 4 bin 700 kişi, 19 devlet ve hükümet başkanı, 2 özel yönetim başkanı ile 52 dışişleri bakanı katıldı" açıklamasını yapan Bakan Fidan, Gazze gündemiyle ilgili şunları söyledi:
"Gazze'de zulmün durdurulması ADF’nin ana gündemini oluşturdu. Diplomasinin kullanılabilecek bütün imkanları kullandı. Ateşkese ilişkin görüşmeler devam ediyor. Ramazandan önce bir ateşkese ulaşılması için ciddi arzu ve çaba var. Açlığın ve hastalığın kol gezdiği Gazze'de yardımların ulaştırılması için hangi tedbirlerin alınması gerektiği konuşulmaya başladı. Birilerinin izni ile yardım ulaştırmak Gazzedekilerin yavaş bir şekilde ölmesi anlamına geliyor."
'Lavrov görüşmemizde gündemde olan çok konu vardı'
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi sorulan Bakan Fidan şu değerlendirmede bulundu:
"Lavrov görüşmemizde gündemde olan çok konu vardı. Kafkaslar, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği konularını ele aldık. Suriye konusunu ayrıca tartışmak konusunda kendisi ile mutabık kaldık.
Ukrayna ile ilgili konuda, bizim görüşümüz her iki taraf da savaşla ulaşabilecekleri limite gelmiş durumda, ateşkese yönelik bir görüşmenin başlaması gerekiyor. İşgalin tanınması manasına gelmiyor ama işgalin tanınması ve egemenlik konularıyla, ateşkes meselesinin ayrılma zamanının geldiğine inanıyoruz."
Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceğini belirten Hakan Fidan, "Savaşın gidişatı konusunda bilgi almak istiyor. Türkiye’nin tavsiye ve telkinlerini iletme imkanı bulacaklar" dedi.
'ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda'
"Blinken'ın daveti üzerine stratejik mekanizma toplantısı yapmak üzere ABD'ye önümüzdeki hafta bir seyahat planlanmış durumda" açıklamasını yapan Fidan "Biden ile Erdoğan arasındaki görüşmede stratejik mekanizma kurulması kararlaştırılmıştı. Enerji ekonomik konuların tartışıldığı bir platform oluşturmak amaçlanmıştı. ABD’li mevkidaşımın daveti üzerine önümüzdeki hafta ABD’ye bir seyahat planlanmış durumda. ABD ile ilişkiler konusunda bir muhasebe yapacağız" ifadelerini kullandı.