https://sputniknews.com.tr/20240301/lavrov-ve-fidanin-gorusmesi-basladi-1081258120.html

Lavrov ve Fidan'ın görüşmesi başladı

Lavrov ve Fidan'ın görüşmesi başladı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve mevkidaşı Hakan Fidan'ın görüşmesi başladı. Lavrov, Antalya'da bugün kapılarını açan Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T13:30+0300

2024-03-01T13:30+0300

2024-03-01T13:34+0300

dünya

sergey lavrov

hakan fidan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın verdiği bilgiye göre Lavrov-Fidan görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasında enerji, güvenlik, bankacılık ve turizm alanlardaki işbirliği, Ukrayna, Güney Kafkasya ve Filistin'deki durum, Suriye ve Libya meseleleri de dahil bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakani-lavrov-turk-mevkidasi-fidan-ile-ukrayna-ihtilafinin-cozumunu-gorusecek-1081193643.html

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2024

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Sputnik Türkiye

sergey lavrov, hakan fidan