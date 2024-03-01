https://sputniknews.com.tr/20240301/lavrov-ve-fidanin-gorusmesi-basladi-1081258120.html
Lavrov ve Fidan'ın görüşmesi başladı
Lavrov ve Fidan'ın görüşmesi başladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve mevkidaşı Hakan Fidan'ın görüşmesi başladı. Lavrov, Antalya'da bugün kapılarını açan Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T13:30+0300
2024-03-01T13:30+0300
2024-03-01T13:34+0300
dünya
sergey lavrov
hakan fidan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın verdiği bilgiye göre Lavrov-Fidan görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasında enerji, güvenlik, bankacılık ve turizm alanlardaki işbirliği, Ukrayna, Güney Kafkasya ve Filistin'deki durum, Suriye ve Libya meseleleri de dahil bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakani-lavrov-turk-mevkidasi-fidan-ile-ukrayna-ihtilafinin-cozumunu-gorusecek-1081193643.html
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sergey lavrov, hakan fidan
sergey lavrov, hakan fidan
Lavrov ve Fidan'ın görüşmesi başladı
13:30 01.03.2024 (güncellendi: 13:34 01.03.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve mevkidaşı Hakan Fidan'ın görüşmesi başladı. Lavrov, Antalya'da bugün kapılarını açan Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanı Fidan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından konuşma yapan 3. siyasi olacak.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın verdiği bilgiye göre Lavrov-Fidan görüşmesinde, Türkiye ve Rusya arasında enerji, güvenlik, bankacılık ve turizm alanlardaki işbirliği, Ukrayna, Güney Kafkasya ve Filistin'deki durum, Suriye ve Libya meseleleri de dahil bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.