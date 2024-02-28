https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakani-lavrov-turk-mevkidasi-fidan-ile-ukrayna-ihtilafinin-cozumunu-gorusecek-1081193643.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Fidan arasında yapılacak görüşmenin detaylarını açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Fidan arasında yapılacak görüşmenin detaylarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak olan Bakan Sergey Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kiev’in Rusya’nın... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T18:58+0300
2024-02-28T18:58+0300
2024-02-28T19:07+0300
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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 1-2 Mart tarihlerinde katılacağı Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türk mevkidaşı Fidan ile Kiev’in Rusya’nın çıkarlarını dikkate almasına dayalı olarak Ukrayna ihtilafının olası çözüm ilkelerini görüşecek.Açıklamada, “Bakanlar, Ukrayna içindeki krizin güncel durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak, çatışma bölgesindeki mevcut durumu analiz edecek ve sadece Kiev’in Rus çıkarlarını ve endişelerini dikkate alması koşullarında mümkün olabilecek ihtilafın barışçıl çözümünün ilkeleri tartışacak” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov’un Türkiye’deki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini kaydederek ikilinin Ukrayna ve Suriye meselelerinin yanı sıra ekonomi ve enerji alanındaki işbirliğini masaya yatıracağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakani-lavrov-turkiyeye-geliyor-1081176549.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, türkiye, hakan fidan, ukrayna
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Fidan arasında yapılacak görüşmenin detaylarını açıkladı
18:58 28.02.2024 (güncellendi: 19:07 28.02.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak olan Bakan Sergey Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kiev’in Rusya’nın çıkarlarını dikkate almasına dayalı olarak Ukrayna ihtilafının olası çözüm ilkelerini görüşeceğini bildirdi.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 1-2 Mart tarihlerinde katılacağı Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türk mevkidaşı Fidan ile Kiev’in Rusya’nın çıkarlarını dikkate almasına dayalı olarak Ukrayna ihtilafının olası çözüm ilkelerini görüşecek.
Açıklamada, “Bakanlar, Ukrayna içindeki krizin güncel durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak, çatışma bölgesindeki mevcut durumu analiz edecek ve sadece Kiev’in Rus çıkarlarını ve endişelerini dikkate alması koşullarında mümkün olabilecek ihtilafın barışçıl çözümünün ilkeleri tartışacak” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov’un Türkiye’deki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini kaydederek ikilinin Ukrayna ve Suriye meselelerinin yanı sıra ekonomi ve enerji alanındaki işbirliğini masaya yatıracağını açıklamıştı.