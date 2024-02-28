https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakani-lavrov-turk-mevkidasi-fidan-ile-ukrayna-ihtilafinin-cozumunu-gorusecek-1081193643.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Fidan arasında yapılacak görüşmenin detaylarını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov ve Fidan arasında yapılacak görüşmenin detaylarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak olan Bakan Sergey Lavrov’un Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kiev’in Rusya’nın... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T18:58+0300

2024-02-28T18:58+0300

2024-02-28T19:07+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

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hakan fidan

ukrayna

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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 1-2 Mart tarihlerinde katılacağı Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde Türk mevkidaşı Fidan ile Kiev’in Rusya’nın çıkarlarını dikkate almasına dayalı olarak Ukrayna ihtilafının olası çözüm ilkelerini görüşecek.Açıklamada, “Bakanlar, Ukrayna içindeki krizin güncel durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunacak, çatışma bölgesindeki mevcut durumu analiz edecek ve sadece Kiev’in Rus çıkarlarını ve endişelerini dikkate alması koşullarında mümkün olabilecek ihtilafın barışçıl çözümünün ilkeleri tartışacak” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov’un Türkiye’deki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini kaydederek ikilinin Ukrayna ve Suriye meselelerinin yanı sıra ekonomi ve enerji alanındaki işbirliğini masaya yatıracağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakani-lavrov-turkiyeye-geliyor-1081176549.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, türkiye, hakan fidan, ukrayna