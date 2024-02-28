https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakani-lavrov-turkiyeye-geliyor-1081176549.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Sputnik Türkiye

Lavrov'un katılacağı forumda Rusya'nın yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Macaristan gibi 60'tan fazla ülke Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilecek... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T13:07+0300

2024-02-28T13:07+0300

2024-02-28T13:18+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 1-2 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov'un Türkiye'deki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşeceğini kaydederek ikilinin Ukrayna ve Suriye meselelerinin yanı sıra ekonomi ve enerji alanındaki işbirliğini masaya yatıracağını söyledi.Lavrov, Fidan'la bir araya gelecekZaharova, Lavrov'un gerçekleştireceği Türkiye ziyaretine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Antalya Diplomasi Forumu için yaptığı davet üzerine 1-2 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Rusya Dışişleri Bakanı ile Türk mevkidaşı arasında bir görüşme yapılması planlanıyor. Bu görüşme sırasında başta ikili işbirliğinin durumu ve perspektifleri olmak üzere geniş yelpazedeki sorunların istişare edilmesi planlanıyor."Lavrov'un katılacağı forumun bu yılki ana teması “Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak” olarak açıklandı. Küresel krizler, terörle mücadele, enerji güvenliği gibi pek çok kritik konu masaya yatırılacağı diplomasi forumuna 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı katılacak. Etkinlikte Rusya'nın yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Irak, Macaristan gibi 60'tan fazla ülke Dışişleri Bakanı düzeyinde temsil edilecek. Putin'in de seçimler sonrası ziyareti bekleniyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye Şubat ayında gerçekleştirilmesi beklenen ziyaret ertelenmişti. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in mart ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinden önce Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmesi yönünde planlarının olmadığını bildirdi. Sözcü Dmitriy Peskov "Putin için oldukça yoğun ve Sayın Erdoğan da oldukça meşgul” açıklaması yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/kremlinden-putinin-turkiye-ziyaretine-iliskin-yeni-aciklama-1080536941.html

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