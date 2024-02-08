https://sputniknews.com.tr/20240208/kremlinden-putinin-turkiye-ziyaretine-iliskin-yeni-aciklama-1080536941.html
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin yeni açıklama
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin yeni açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin henüz belli olmadığını ancak hazırlıkların sürdüğünü söyledi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T13:28+0300
2024-02-08T13:28+0300
2024-02-08T14:27+0300
dünya
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rusya
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
putin-erdoğan görüşmesi
kremlin
dmitriy peskov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin hangi tarihte gerçekleşeceği henüz netlik kazanmazken Kremlin'den olası tarihlerle ilgili yeni açıklama geldi.Basın toplantısında gazetecilerin bu konuya ilişkin sorularını alan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Aslında ziyaretle ilgili her şey görüşüldü, anlaşılacağı üzere hazırlıklar yapılıyor. Bekliyoruz" yanıtını verdi.Peskov, Rusya'daki seçim süreci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı dikkate alınarak ziyaret tarihi belirlenir belirlenmez, Moskova ve Ankara'nın bunu ilan edeceğini söyledi.Daha önce Putin'in Türkiye’ye yapacağı ziyaretin ertelendiği yönünde bilgilere ilişkin açıklama yapan Peskov, "Hayır, ziyaretin ertelendiğini teyit edemem. Herhangi bir tarih açıklanmadı" diye konuşmuştu.'Carlson'ın Putin'le röportajı Rusya ve ABD'de büyük yankı uyandırdı'Basın toplantısında, ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı röportaj da gündeme geldi.Carlson'ın gazeteci kimliğinin ve Putin'le röportaj için Rusya'ya gitmesinin hem ABD hem de Rusya'da büyük yankı uyandıran bir hadise olduğunu kaydeden Peskov, "Bunun beklenen bir röportaj olduğu aşikar. Bu röportajın okuma ve analizinin sadece bir günle sınırlı kalmayacağı ortada" ifadelerini kullandı.Peskov, Putin'in her röportajının, özellikle de yabancı basına verdiği röportajların çok önemli gelişme olduğunun altını çizdi.'Almanya'nın Rosneft'in iştiraklerini kamulaştırması, Avrupa'nın ekonomik temellerini baltalar'Alman hükümetinin Rus enerji şirketi Rosneft'in ülkedeki iştiraklerini kamulaştırmaya yönelik adım atmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü, bunun başkasına ait mülkün istimlak edilmesi anlamına geleceğini söyledi.Bu tür adımların Avrupa ülkelerinin ekonomik temellerini baltalayacağını ve yatırım cazibesini azaltacağını belirten Peskov, Moskova ve Berlin'in bu konuda temasta olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:Peskov, Rosneft'in iştiraklerine el koyulması halinde Rusya'daki Alman varlıklarına yönelik benzer adımlar atılmasını dışlamadıkları uyarısında da bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240207/kremlin-putin-erdogan-gorusmesi-icin-hazirliklar-devam-ediyor-1080515358.html
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türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, dmitriy peskov
türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin'den Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin yeni açıklama
13:28 08.02.2024 (güncellendi: 14:27 08.02.2024)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihinin henüz belli olmadığını ancak hazırlıkların sürdüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin hangi tarihte gerçekleşeceği henüz netlik kazanmazken Kremlin'den olası tarihlerle ilgili yeni açıklama geldi.
Basın toplantısında gazetecilerin bu konuya ilişkin sorularını alan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Tarih henüz belirlenmedi. Aslında ziyaretle ilgili her şey görüşüldü, anlaşılacağı üzere hazırlıklar yapılıyor. Bekliyoruz" yanıtını verdi.
Peskov, Rusya'daki seçim süreci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı dikkate alınarak ziyaret tarihi belirlenir belirlenmez, Moskova ve Ankara'nın bunu ilan edeceğini söyledi.
Daha önce Putin'in Türkiye’ye yapacağı ziyaretin ertelendiği yönünde bilgilere ilişkin açıklama yapan Peskov, "Hayır, ziyaretin ertelendiğini teyit edemem. Herhangi bir tarih açıklanmadı" diye konuşmuştu.
'Carlson'ın Putin'le röportajı Rusya ve ABD'de büyük yankı uyandırdı'
Basın toplantısında, ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı röportaj da gündeme geldi.
Carlson'ın gazeteci kimliğinin ve Putin'le röportaj için Rusya'ya gitmesinin hem ABD hem de Rusya'da büyük yankı uyandıran bir hadise olduğunu kaydeden Peskov, "Bunun beklenen bir röportaj olduğu aşikar. Bu röportajın okuma ve analizinin sadece bir günle sınırlı kalmayacağı ortada" ifadelerini kullandı.
Peskov, Putin'in her röportajının, özellikle de yabancı basına verdiği röportajların çok önemli gelişme olduğunun altını çizdi.
'Almanya'nın Rosneft'in iştiraklerini kamulaştırması, Avrupa'nın ekonomik temellerini baltalar'
Alman hükümetinin Rus enerji şirketi Rosneft'in ülkedeki iştiraklerini kamulaştırmaya yönelik adım atmasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü, bunun başkasına ait mülkün istimlak edilmesi anlamına geleceğini söyledi.
Bu tür adımların Avrupa ülkelerinin ekonomik temellerini baltalayacağını ve yatırım cazibesini azaltacağını belirten Peskov, Moskova ve Berlin'in bu konuda temasta olup olmadığı sorusu üzerine şunları söyledi:
Hayır. Moskova ile Berlin arasında herhangi bir müzakere yok, eğer devlet veya hükümet düzeyinde demek istiyorsanız, hiçbir temasımız yok. Ancak yine de şirket, mümkün olan tüm yasal yollara başvurarak çıkarlarını koruyor. Bu, kurumsal bir savunma.
Peskov, Rosneft'in iştiraklerine el koyulması halinde Rusya'daki Alman varlıklarına yönelik benzer adımlar atılmasını dışlamadıkları uyarısında da bulundu.