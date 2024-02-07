https://sputniknews.com.tr/20240207/kremlin-putin-erdogan-gorusmesi-icin-hazirliklar-devam-ediyor-1080515358.html
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi için hazırlıklar devam ediyor
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi için hazırlıklar devam ediyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Erdoğan arasındaki görüşme için hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T19:31+0300
2024-02-07T19:31+0300
2024-02-07T19:40+0300
dünya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
putin-erdoğan görüşmesi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeler için hazırlıkların devam ettiğini ve şartlar üzerinde anlaşmaya varılacağını söyledi.Putin'in bu ülkeye yapacağı ziyaretin ertelendiği yönünde bilgilere ilişkin Peskov, "Hayır, ziyaretin ertelendiğini teyit edemem. Herhangi bir tarih açıklanmadı" dedi.Peskov, "Başkanların görüşmesi için hazırlıklara devam ediyoruz. Tarihler üzerinde mutabık kalınacak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/peskov-putin-ve-erdogan-turk-rus-ekonomik-iliskilerini-tum-boyutlariyla-ele-alacak-1080463256.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi
Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi için hazırlıklar devam ediyor
19:31 07.02.2024 (güncellendi: 19:40 07.02.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Erdoğan arasındaki görüşme için hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeler için hazırlıkların devam ettiğini ve şartlar üzerinde anlaşmaya varılacağını söyledi.
Putin'in bu ülkeye yapacağı ziyaretin ertelendiği yönünde bilgilere ilişkin Peskov, "Hayır, ziyaretin ertelendiğini teyit edemem. Herhangi bir tarih açıklanmadı" dedi.
Peskov, "Başkanların görüşmesi için hazırlıklara devam ediyoruz. Tarihler üzerinde mutabık kalınacak" dedi.