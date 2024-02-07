https://sputniknews.com.tr/20240207/kremlin-putin-erdogan-gorusmesi-icin-hazirliklar-devam-ediyor-1080515358.html

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi için hazırlıklar devam ediyor

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesi için hazırlıklar devam ediyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Erdoğan arasındaki görüşme için hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T19:31+0300

2024-02-07T19:31+0300

2024-02-07T19:40+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

putin-erdoğan görüşmesi

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye liderleri Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeler için hazırlıkların devam ettiğini ve şartlar üzerinde anlaşmaya varılacağını söyledi.Putin'in bu ülkeye yapacağı ziyaretin ertelendiği yönünde bilgilere ilişkin Peskov, "Hayır, ziyaretin ertelendiğini teyit edemem. Herhangi bir tarih açıklanmadı" dedi.Peskov, "Başkanların görüşmesi için hazırlıklara devam ediyoruz. Tarihler üzerinde mutabık kalınacak" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240206/peskov-putin-ve-erdogan-turk-rus-ekonomik-iliskilerini-tum-boyutlariyla-ele-alacak-1080463256.html

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Sputnik Türkiye

kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi