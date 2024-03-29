https://sputniknews.com.tr/20240329/zaharovadan-beyaz-saray-sozcusu-kirbynin-rus-yetkililere-hakaretine-sert-yanit-1082176481.html
Zaharova’dan Beyaz Saray Sözcüsü Kirby'nin Rus yetkililere hakaretine sert yanıt
Zaharova’dan Beyaz Saray Sözcüsü Kirby'nin Rus yetkililere hakaretine sert yanıt
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Kirby'nin Rus yetkililere yönelik hakaretlerine Telegram kanalından sert yanıt verdi. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T00:22+0300
2024-03-29T00:22+0300
2024-03-29T00:22+0300
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby'nin Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla bağlantıları olan Ukraynalıların izini süren Rus yetkililere yönelik “Amcam her zaman ‘en iyi gübre satıcıları genellikle numuneleri ağızlarında taşırlar’ derdi. Rus yetkililer oldukça iyi gübre satıcılarına benziyor” ifadesine sert tepki gösterdi.Zaharova, Rus dilinde benzer atasözlerinin bulunmadığını, çünkü ‘ağızda gübre taşımanın’ okyanus ötesindekilere has bir durum olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240328/beyaz-saraydan-rus-yetkililere-hakaret-gubre-saticilarina-benziyorlar-1082175155.html
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mariya zaharova, beyaz saray, abd, abd, john kerry, rusya, saldırı
mariya zaharova, beyaz saray, abd, abd, john kerry, rusya, saldırı
Zaharova’dan Beyaz Saray Sözcüsü Kirby'nin Rus yetkililere hakaretine sert yanıt
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü Kirby'nin Rus yetkililere yönelik hakaretlerine Telegram kanalından sert yanıt verdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby'nin Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla bağlantıları olan Ukraynalıların izini süren Rus yetkililere yönelik “Amcam her zaman ‘en iyi gübre satıcıları genellikle numuneleri ağızlarında taşırlar’ derdi. Rus yetkililer oldukça iyi gübre satıcılarına benziyor” ifadesine sert tepki gösterdi.
Zaharova, Rus dilinde benzer atasözlerinin bulunmadığını, çünkü ‘ağızda gübre taşımanın’ okyanus ötesindekilere has bir durum olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Ama bizim şöyle bir sözümüz var: 'Kimin neresi ağrıyorsa, orasıyla ilgili konuşur.' Bu arada, Amerika'da ‘ağzını sabunla yıka" ifadesinin neden yaygın olduğu artık daha iyi anlaşılıyor.”