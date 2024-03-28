https://sputniknews.com.tr/20240328/beyaz-saraydan-rus-yetkililere-hakaret-gubre-saticilarina-benziyorlar-1082175155.html

Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret: 'Gübre satıcılarına benziyorlar'

Beyaz Saray’dan Rus yetkililere hakaret: 'Gübre satıcılarına benziyorlar'

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Crocus City’deki terör saldırısının planlayıcılarının izini süren Rus yetkilileri ‘gübre satıcılarına’ benzeterek hakarette... 28.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-28T23:34+0300

2024-03-28T23:34+0300

2024-03-28T23:34+0300

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abd

rusya

john kirby

moskova

crocus city hall

terör

terör saldırısı

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısıyla bağlantıları olan Ukraynalıların izini süren Rus yetkililere yönelik kabul edilemez ifadeler kullandı.Kirby, “IŞİD bu saldırının (Crocus'taki) tüm sorumluluğunu üstleniyor. ABD, bir terör tehdidi hakkında bilgi sahibi olmamız durumunda, dikkatli davranmaya ve ilişkimiz nasıl olursa olsun diğer ülkelerin yetkililerini uyarmaya devam edecektir. Amcam sık sık ‘En iyi gübre satıcıları genellikle numuneleri ağızlarında taşırlar’ derdi. Rus yetkililer oldukça iyi gübre satıcılarına benziyor” ifadelerini kullandı.

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beyaz saray, abd, abd, rusya, john kirby, moskova, crocus city hall, terör, terör saldırısı, işid