https://sputniknews.com.tr/20240226/bidendan-yeni-gaf-putin-ve-siyi-karistirdi-1081113648.html

Biden’dan yeni gaf: Putin ve Şi’yi karıştırdı

Biden’dan yeni gaf: Putin ve Şi’yi karıştırdı

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda mevcut başkanın Donald Trump olduğunu açıklayan ABD Başkanı Joe Biden, bu sefer de Rusya’yı Şi Cinping’in yönettiğini söyleyerek gaflarına bir... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T16:53+0300

2024-02-26T16:53+0300

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Biden, Ulusal Valiler Birliği'nin yıllık toplantısında yaptığı konuşma sırasında Çin ile Rusya'yı karıştırırken, Beyaz Saray'ın eski başkanı Barack Obama'nın kendisinden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yakınlaşmasını istediğini anlattı.Konuşmasında, “Şi ile çok zaman geçirdim. Kendisiyle pek çok anlaşmazlık yaşadığım biri. Ben başkan yardımcısıyken, başkanım (Obama) bana Şi Cinping’i daha yakından tanımamı istediğini söyledi. Çünkü onun Rusya'ya liderlik edeceği aşikardı” ifadelerini kullanan Biden, daha sonra bu hatasını düzelterek Şi ile birlikte ABD ve Çin'deki görüşmelerde 27 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini sözlerine ekledi.Tarihteki en yaşlı ABD başkanı olan Joe Biden'ın kamuoyu önünde sık sık yaptığı gaflar, selefi ve başlıca siyasi rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'ın sert eleştirilerine hedef oluyor.Demokratlar arasında bile bir dizi önde gelen siyasetçinin, Biden’ın ilerlemiş yaşını gerekçe göstererek kendisine defalarca seçim kampanyasından çekilmesi çağrısında bulunduğu da biliniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240225/trump-biden-iktidarda-kalirsa-abd-3-dunya-savasini-baslamadan-kaybeder-1081069391.html

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abd, joe biden, abd başkanlık seçimleri, rusya, vladimir putin, çin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, donald trump