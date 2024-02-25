https://sputniknews.com.tr/20240225/trump-biden-iktidarda-kalirsa-abd-3-dunya-savasini-baslamadan-kaybeder-1081069391.html

Trump: Biden iktidarda kalırsa ABD 3. Dünya Savaşı'nı başlamadan kaybeder

Trump: Biden iktidarda kalırsa ABD 3. Dünya Savaşı'nı başlamadan kaybeder

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın iktidarda kalması halinde ABD'nin 3. Dünya Savaşı'nı başlamadan kaybedeceğini söyledi. 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T00:01+0300

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2024-02-25T00:01+0300

dünya

joe biden

donald trump

faşist

seçim

başkanlık seçimi

üçüncü dünya savaşı

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Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuşan Trump, “Yakında 3. Dünya Savaşı'nı kaybedeceğiz. Katılmayacağız bile ama kaybedeceğiz" dedi. Bunun yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin bedeli olduğunu belirten Trump, “Joe Biden 2024'te kazanırsa, en kötü zamanlar öümüzde demektir” diye konuştu.Mevcut ABD yönetiminin ülkeyi kısa yoldan yıkıma götürdüğüne vurgu yapan Trump, “Biden neler olduğunu bilmiyor ama etrafı çok kötü faşistlerle çevrili” ifadelerini kullandı.

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joe biden, donald trump, faşist, seçim, başkanlık seçimi, üçüncü dünya savaşı