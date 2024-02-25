https://sputniknews.com.tr/20240225/trump-biden-iktidarda-kalirsa-abd-3-dunya-savasini-baslamadan-kaybeder-1081069391.html
Trump: Biden iktidarda kalırsa ABD 3. Dünya Savaşı'nı başlamadan kaybeder
Trump: Biden iktidarda kalırsa ABD 3. Dünya Savaşı'nı başlamadan kaybeder
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın iktidarda kalması halinde ABD'nin 3. Dünya Savaşı'nı başlamadan kaybedeceğini söyledi. 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T00:01+0300
2024-02-25T00:01+0300
2024-02-25T00:01+0300
dünya
joe biden
donald trump
faşist
seçim
başkanlık seçimi
üçüncü dünya savaşı
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Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuşan Trump, “Yakında 3. Dünya Savaşı'nı kaybedeceğiz. Katılmayacağız bile ama kaybedeceğiz" dedi. Bunun yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin bedeli olduğunu belirten Trump, “Joe Biden 2024'te kazanırsa, en kötü zamanlar öümüzde demektir” diye konuştu.Mevcut ABD yönetiminin ülkeyi kısa yoldan yıkıma götürdüğüne vurgu yapan Trump, “Biden neler olduğunu bilmiyor ama etrafı çok kötü faşistlerle çevrili” ifadelerini kullandı.
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joe biden, donald trump, faşist, seçim, başkanlık seçimi, üçüncü dünya savaşı
joe biden, donald trump, faşist, seçim, başkanlık seçimi, üçüncü dünya savaşı
Trump: Biden iktidarda kalırsa ABD 3. Dünya Savaşı'nı başlamadan kaybeder
Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Başkan Joe Biden'ın iktidarda kalması halinde ABD'nin 3. Dünya Savaşı'nı başlamadan kaybedeceğini söyledi.
Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nda konuşan Trump, “Yakında 3. Dünya Savaşı'nı kaybedeceğiz. Katılmayacağız bile ama kaybedeceğiz" dedi. Bunun yaklaşan ABD başkanlık seçimlerinin bedeli olduğunu belirten Trump, “Joe Biden 2024'te kazanırsa, en kötü zamanlar öümüzde demektir” diye konuştu.
Mevcut ABD yönetiminin ülkeyi kısa yoldan yıkıma götürdüğüne vurgu yapan Trump, “Biden neler olduğunu bilmiyor ama etrafı çok kötü faşistlerle çevrili” ifadelerini kullandı.