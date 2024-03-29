https://sputniknews.com.tr/20240329/yillik-gelir-vergisinin-verilme-sureleri-uzatildi-1082180805.html
Yıllık Gelir Vergisi'nin verilme süreleri uzatıldı
Yıllık Gelir Vergisi'nin verilme süreleri uzatıldı
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB), 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannamelerinin verilme... 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T02:49+0300
2024-03-29T02:49+0300
2024-03-29T02:49+0300
ekonomi
vergi
yıllık gelir vergisi
gelir idaresi başkanlığı
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GİB'in internet sitesinden, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Buna göre, 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameler ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları" da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240317/bakan-simsek-kdv-ve-gelir-vergisini-artirmayacagiz-1081765371.html
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vergi, yıllık gelir vergisi, gelir idaresi başkanlığı
vergi, yıllık gelir vergisi, gelir idaresi başkanlığı
Yıllık Gelir Vergisi'nin verilme süreleri uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB), 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma gününe kadar uzatıldı.
GİB'in internet sitesinden, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Buna göre, 28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait "Yıllık Gelir Vergisi" beyannameler ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.
1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimler, 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar teslim edilebilecek.
Elektronik defter uygulamasına dahil olanlar tarafından, 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları" da 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar yüklenebilecek.