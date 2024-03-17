https://sputniknews.com.tr/20240317/bakan-simsek-kdv-ve-gelir-vergisini-artirmayacagiz-1081765371.html
Bakan Şimşek: KDV ve gelir vergisini artırmayacağız
Bakan Şimşek: KDV ve gelir vergisini artırmayacağız
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 3 Temmuz'da düşmeye başlayacağını ve Merkez Bankası'nın Türk lirasını güçlendirecek hamleler yapacağını... 17.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-17T12:43+0300
2024-03-17T12:43+0300
2024-03-17T12:44+0300
politika
mehmet şimşek
döviz
ekonomi
enflasyon
merkez bankası
ak parti
ekonomik
ekonomik destek paketi
ekonomik büyüme
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemini değerlendirdiği açıklamalarında Orta Vadeli Program'dan enflasyona kadar pek çok konu hakkında konuştu. Şimşek "Yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız, Türk Lirasını güçlendirecek kredi genişlemesini yavaşlatacak bir program uygulamaya başladık" dedi.'Amacımız dezenflasyon'Şimşek, ekonomik planları hakkında şöyle konuştu:'Enflasyon kalıcı bir şekilde düşecek'Şimşek, enflasyon hakkında da şunları söyledi:Enflasyonun düşeceği tarihi verdi Şimşek direkt olarak tarih vererek, "Enflasyon Temmuz 3'ünden itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı Temmuz'da eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor. Başından beri enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak diyoruz. Enlasyonda düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabırla kararlılıkla uygulayacağız. Bu program Eylül’de açıklandı. 3 temel bileşeni var. 1. Bileşen dezenflasyon yani fiyat istikrarı. Şu an yüksek enflasyon sorunu ile karşı karşıyayız. Dünyada da yüksek ama bizde dalga boy yüksek. İlk olarak tek haneye düşürmeye yönelik bir program. Bunun için sıkı bir para politikası var. Merkez Bankası’ndaki arkadaşlar işlerini yapıyorlar. Merkez Bankası enflasyonu çapalayacak çerçevede parasal sıkılaşmaya gitti.Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240315/merkez-bankasi-yayimladi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-degisti-1081711675.html
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mehmet şimşek, döviz, ekonomi, enflasyon, merkez bankası, ak parti, ekonomik, ekonomik destek paketi, ekonomik büyüme, ekonomik destek
mehmet şimşek, döviz, ekonomi, enflasyon, merkez bankası, ak parti, ekonomik, ekonomik destek paketi, ekonomik büyüme, ekonomik destek
Bakan Şimşek: KDV ve gelir vergisini artırmayacağız
12:43 17.03.2024 (güncellendi: 12:44 17.03.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 3 Temmuz'da düşmeye başlayacağını ve Merkez Bankası'nın Türk lirasını güçlendirecek hamleler yapacağını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemini değerlendirdiği açıklamalarında Orta Vadeli Program'dan enflasyona kadar pek çok konu hakkında konuştu. Şimşek "Yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız, Türk Lirasını güçlendirecek kredi genişlemesini yavaşlatacak bir program uygulamaya başladık" dedi.
Şimşek, ekonomik planları hakkında şöyle konuştu:
Öncelikle onu açıklayalım bu program üç yıllık bir program. Programın özü dezenflasyon yani enflasyonu tek haneye indirmek. Yani üç yıllık bir program yaptık. Para politikalarını işlevsel hale getirmek için yaptık.
Orta Vadeli Programın üç temeli vardır. Dezenflasyon amacımızı enflasyonu tek haneye indirmek. Programın birinci esası dezenflasyon. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak.
'Enflasyon kalıcı bir şekilde düşecek'
Şimşek, enflasyon hakkında da şunları söyledi:
Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak. Kredi hacmindeki genişleme enflasyonla hedefleri tutarlı bir hale geliyor. Enflasyondan en çok etkilenenler sabit gelirlilerdi. Amacımız enflasyonu kalıcı bir şekilde aşağı çekmek.
İndirimli KDV oranlarını ve muafiyetleri yeniden gözden geçireceğiz. Enflasyonist vergi olmayacak. Katma Değer vergisi üst oranını artırmayacağız, gelir vergisini artırmayacağız. Orta vadeli programda şunu et bir şekilde ortaya koymuşuz demişiz ki; İstisnaları gözden geçireceğiz. İndirimli KDV oranlarını gözden geçireceğiz, muafiyetleri gözden geçireceğiz.
Enflasyonun düşeceği tarihi verdi
Şimşek direkt olarak tarih vererek, "Enflasyon Temmuz 3'ünden itibaren düşmeye başlayacak. Çünkü çıktı açığı Temmuz'da eksiye dönüyor. Baz etkisi var. Para politikası gecikmeli çalışıyor. Başından beri enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak diyoruz. Enlasyonda düşüş trendi başlamış durumda. Bir program var sabırla kararlılıkla uygulayacağız.
Bu program Eylül’de açıklandı. 3 temel bileşeni var. 1. Bileşen dezenflasyon yani fiyat istikrarı. Şu an yüksek enflasyon sorunu ile karşı karşıyayız. Dünyada da yüksek ama bizde dalga boy yüksek. İlk olarak tek haneye düşürmeye yönelik bir program. Bunun için sıkı bir para politikası var. Merkez Bankası’ndaki arkadaşlar işlerini yapıyorlar. Merkez Bankası enflasyonu çapalayacak çerçevede parasal sıkılaşmaya gitti.Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak." ifadelerini kullandı.