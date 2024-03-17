Bakan Şimşek: KDV ve gelir vergisini artırmayacağız

Öncelikle onu açıklayalım bu program üç yıllık bir program. Programın özü dezenflasyon yani enflasyonu tek haneye indirmek. Yani üç yıllık bir program yaptık. Para politikalarını işlevsel hale getirmek için yaptık.

Orta Vadeli Programın üç temeli vardır. Dezenflasyon amacımızı enflasyonu tek haneye indirmek. Programın birinci esası dezenflasyon. Sıkı para politikası, sıkı maliye politikası dolayısıyla enflasyon düşecek. Merkez Bankası enflasyonu düşürmek için ne gerekiyorsa yapacak.