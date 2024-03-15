https://sputniknews.com.tr/20240315/merkez-bankasi-yayimladi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahmini-degisti-1081711675.html

Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti

Merkez Bankası yayımladı: Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini değişti

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren mart ayı anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi... 15.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-15T10:11+0300

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankete göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, bu anket döneminde yüzde 44,19 oldu.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,05 ve yüzde 22,67 olarak gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20240311/bitcoinde-yeni-rekor-71-bin-dolari-asti-1081588319.html

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