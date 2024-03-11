https://sputniknews.com.tr/20240311/bitcoinde-yeni-rekor-71-bin-dolari-asti-1081588319.html

Bitcoin'de yeni rekor: 71 bin doları aştı

Bitcoin'de yeni rekor: 71 bin doları aştı

Sputnik Türkiye

Kripto para piyasalarında ralli devam ediyor. Bitcoin, yarın açıklanacak ABD enflasyon rakamları öncesinde 71 bin doları aştı. Ethereum ise 4 bin dolar... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T14:01+0300

2024-03-11T14:01+0300

2024-03-11T14:01+0300

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Kripto paralar, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 32ün üzerinde yükselişle 71 bin 300 doları gördü. En büyük ikinci varlık Ethereum ise 4 bin dolar civarında işlem gördü.Kripto paralardaki yükselişte faiz indirimlerine ilişkin iyimser hava etkili oldu. ABD istihdam verilerinde görülen zayıflamanın etkisiyle birlikte gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) ürünlerine olan ilgi de zirve seviyelerde izlendi. Diğer önemli neden ise Bitcoin yarılanması (halvin) olarak gösterildi. Yarılanmanın nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Halving sonrası madencilerin ödülleri blok başına 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşecek.Enflasyonun beklentilere paralel açıklanması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aylarda faiz indirimlerine başlaması öngörülüyor. Piyasalarda Fed'in haziran ayında faiz indirme olasılığı yüzde 70 olara fiyatlanıyor.ABD'de yarın açıklanacak olan şubat ayı tüketici fiyatları endeksinin aylık yüzde 0,4 artması, yıllık bazda ise yüzde 3,1'de yatay seyretmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240311/dolar-haftaya-32-liranin-uzerinde-basladi-1081575552.html

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bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), kripto, kripto para