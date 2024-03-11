https://sputniknews.com.tr/20240311/dolar-haftaya-32-liranin-uzerinde-basladi-1081575552.html

Dolar haftaya 32 liranın üzerinde başladı

Dolar haftaya 32 liranın üzerinde başladı

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0020 liradan, euro 35,0830 liradan haftaya başladı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T09:31+0300

2024-03-11T09:31+0300

2024-03-11T10:17+0300

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Serbest piyasada 32,0000 liradan alınan dolar, 32,0020 liradan satılıyor. 35,0810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 31,9620 lira, euronun satış fiyatı ise 35,0400 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 240 lira, çeyrek altın 3 bin 629 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 473 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 178 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.155 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.79 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.79Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin güne 68.641 dolar seviyesinde başladı.Bitcoin kısa süre içinde 70 bin dolar seviyesini bir kez daha geçti ve 70 bin 147 dolar seviyesine yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20240308/dolar-gozunu-32-tlye-dikti-1081503919.html

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