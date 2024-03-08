https://sputniknews.com.tr/20240308/dolar-gozunu-32-tlye-dikti-1081503919.html

Dolar gözünü 32 TL'ye dikti

Dolar gözünü 32 TL'ye dikti

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 31,9540 liradan, euro 34,9800 liradan güne başladı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T09:57+0300

2024-03-08T09:57+0300

2024-03-08T09:57+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

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Serbest piyasada 31,9520 liradan alınan dolar, 31,9540 liradan satılıyor. 34,9780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9800 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,8420 lira, euronun satış fiyatı ise 34,6550 lira olmuştu.Gram altında rekor üstüne rekorSon zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın yine rekor seviyede.Gram altın 2 bin 219 lira, çeyrek altın 3 bin 595 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 340 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 160 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.054 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 83.36 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83.36 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 67.521 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240307/altin-bir-rekor-daha-kirdi-1081466954.html

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