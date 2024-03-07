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Altın bir rekor daha kırdı
Altın bir rekor daha kırdı
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları soluksuz yükselişe devam ediyor. Gram altın 2 bin 202 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 2 bin 161 dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul serbest piyasada dolar 31,8300 liradan, euro 34,6990 liradan güne başladı.Serbest piyasada 31,8280 liradan alınan dolar, 31,8300 liradan satılıyor. 34,6970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,6990 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,7370 lira, euronun satış fiyatı ise 34,5410 lira olmuştu.Gram altında rekor üstüne rekorSon zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın yine rekor seviyede.Gram altın 2 bin 202 lira, çeyrek altın 3 bin 571 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 241 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 154 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.744 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.86 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.86 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 66.187 dolar seviyesinde.
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Altın bir rekor daha kırdı

09:19 07.03.2024 (güncellendi: 09:29 07.03.2024)
© AAAltın, çeyrek altın, gram altın
Altın, çeyrek altın, gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA
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Altın fiyatları soluksuz yükselişe devam ediyor. Gram altın 2 bin 202 liradan işlem görüyor. Ons altın ise 2 bin 161 dolarla tarihi yüksek seviyeye ulaştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 31,8300 liradan, euro 34,6990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 31,8280 liradan alınan dolar, 31,8300 liradan satılıyor. 34,6970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,6990 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,7370 lira, euronun satış fiyatı ise 34,5410 lira olmuştu.

Gram altında rekor üstüne rekor

Son zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın yine rekor seviyede.
Gram altın 2 bin 202 lira, çeyrek altın 3 bin 571 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 241 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 154 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.744 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 82.86 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.86 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin bugün 66.187 dolar seviyesinde.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
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