https://sputniknews.com.tr/20240306/gram-altin-rekor-seviyede-1081431836.html
Gram altın rekor seviyede
Gram altın rekor seviyede
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları dünkü sert yükselişinin ardından haftanın üçüncü işlem gününe de yükselişle başladı. İki haftadır yükseliş trendinde olan ve rekor üstüne rekor... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T11:35+0300
2024-03-06T11:35+0300
2024-03-06T11:35+0300
ekonomi
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gram altın
çeyrek altın
bist-100
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Serbest piyasada 31,7180 liradan alınan dolar, 31,7200 liradan satılıyor. 34,4300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,4320 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,6490 lira, euronun satış fiyatı ise 34,3290 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Son zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor seviyesini koruyor.Gram altın 2 bin 168 lira, çeyrek altın 3 bin 512 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 5 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 126 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.821 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.54 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.54 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 67.633 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240305/bitcoin-69170-dolarla-tarihinin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1081413082.html
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altın fiyatları,altın fiyatları artar mı,gram altın alış,çeyrek altın fiyatı,dolar kuru,dolar ne kadar,dolar rekor
altın fiyatları,altın fiyatları artar mı,gram altın alış,çeyrek altın fiyatı,dolar kuru,dolar ne kadar,dolar rekor
Gram altın rekor seviyede
Altın fiyatları dünkü sert yükselişinin ardından haftanın üçüncü işlem gününe de yükselişle başladı. İki haftadır yükseliş trendinde olan ve rekor üstüne rekor kıran altının gramı bugün 2 bin 168 TL'den işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 31,7200 liradan, euro 34,4320 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 31,7180 liradan alınan dolar, 31,7200 liradan satılıyor. 34,4300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,4320 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,6490 lira, euronun satış fiyatı ise 34,3290 lira olmuştu.
Son zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor seviyesini koruyor.
Gram altın 2 bin 168 lira, çeyrek altın 3 bin 512 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 14 bin 5 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 126 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.821 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 82.54 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.54 dolardan işlem görüyor.
Kripto para birimi Bitcoin bugün 67.633 dolar seviyesinde.