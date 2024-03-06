https://sputniknews.com.tr/20240306/gram-altin-rekor-seviyede-1081431836.html

Gram altın rekor seviyede

Gram altın rekor seviyede

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları dünkü sert yükselişinin ardından haftanın üçüncü işlem gününe de yükselişle başladı. İki haftadır yükseliş trendinde olan ve rekor üstüne rekor... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T11:35+0300

2024-03-06T11:35+0300

2024-03-06T11:35+0300

ekonomi

dolar

euro

gram altın

çeyrek altın

bist-100

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Serbest piyasada 31,7180 liradan alınan dolar, 31,7200 liradan satılıyor. 34,4300 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,4320 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,6490 lira, euronun satış fiyatı ise 34,3290 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Son zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor seviyesini koruyor.Gram altın 2 bin 168 lira, çeyrek altın 3 bin 512 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 14 bin 5 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 126 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.821 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.54 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.54 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 67.633 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240305/bitcoin-69170-dolarla-tarihinin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1081413082.html

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