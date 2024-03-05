https://sputniknews.com.tr/20240305/bitcoin-69170-dolarla-tarihinin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1081413082.html
Bitcoin 69.170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Bitcoin 69.170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü
Sputnik Türkiye
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı TSİ ile 18.10'da ilk defa 69 bin dolar sınırının üzerine çıkarak rekor kırdı. Daha sonra Bitcoin’in fiyatı, kar... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T19:26+0300
2024-03-05T19:26+0300
2024-03-05T19:31+0300
ekonomi
bitcoin
son dakika
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Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3 artarak 2 trilyon 540 milyar doları aştı.En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 2.6'dan fazla değer kazandı.Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 18.10 itibarıyla 69 bin 170 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.Bitcoin’in fiyatı, rekor seviyenin ardından yapılan kar satışlarının etkisiyle tekrar 68 bin dolar bandına geriledi.
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Bitcoin 69.170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:26 05.03.2024 (güncellendi: 19:31 05.03.2024)
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı TSİ ile 18.10'da ilk defa 69 bin dolar sınırının üzerine çıkarak rekor kırdı. Daha sonra Bitcoin’in fiyatı, kar satışlarının etkisiyle tekrar 68 bin dolar bandına geriledi.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3 artarak 2 trilyon 540 milyar doları aştı.
En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 2.6'dan fazla değer kazandı.
Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.
Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 18.10 itibarıyla 69 bin 170 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.
Bitcoin’in fiyatı, rekor seviyenin ardından yapılan kar satışlarının etkisiyle tekrar 68 bin dolar bandına geriledi.