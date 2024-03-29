https://sputniknews.com.tr/20240329/yerlikaya-duyurdu-interpol-tarafindan-aranan-2-isme-operasyon-1082182480.html
Yerlikaya duyurdu: İnterpol tarafından aranan 2 isme yapılan operasyonda şüpheliler yakalandı
Yerlikaya duyurdu: İnterpol tarafından aranan 2 isme yapılan operasyonda şüpheliler yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 ismin İstanbul'da yakalandığını açıkladı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T08:09+0300
2024-03-29T08:09+0300
2024-03-29T09:12+0300
türkiye
interpol
interpol
arama
ali yerlikaya
operasyon
istanbul
yakalama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240329/akaryakit-fiyatlari-3-haneye-cikacak-tartismasi-buyuk-zam-gelecek-mi-1082182258.html
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interpol, interpol, arama, ali yerlikaya, operasyon, istanbul, yakalama
interpol, interpol, arama, ali yerlikaya, operasyon, istanbul, yakalama
Yerlikaya duyurdu: İnterpol tarafından aranan 2 isme yapılan operasyonda şüpheliler yakalandı
08:09 29.03.2024 (güncellendi: 09:12 29.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 ismin İstanbul'da yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan süren operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: