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Venezüella: ABD'nin küstah ve yanlış ithamlarını reddediyoruz
Venezüella: ABD'nin küstah ve yanlış ithamlarını reddediyoruz
Sputnik Türkiye
Venezüella 28 Temmuz'da yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimini itibarsızlaştırmaya çalışması nedeniyle ABD'yi suçladı. 29.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-29T09:29+0300
2024-03-29T09:29+0300
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Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, ülkedeki devlet başkanlığı seçimini itibarsızlaştıramaya çalışıyor. Venezüella, ABD hükümetinin 27 Mart 2024 tarihli ülkedeki devlet başkanlığı seçimine ilişkin sözlerini kategorik olarak reddediyor" cümlelerini dile getirerek ABD'ye tepki gösterdi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı.Venezüella hükümetinin muhalefet ile yapılan Barbados Anlaşması hükümlerine 'tam' olarak bağlı kaldığını dile getiren Dışişleri Bakanı, "Ülkedeki her ideoloji ve görüşten, 12'si muhalefet olmak üzere 13 devlet başkanı adayının başvurusu kabul edildi. Ulusal düzeyde 37 parti seçime katılıyor" dedi.Gil ayrıca Venezüella demokrasisini hedef alan tüm aşırılıklara karşı mücadeleye devam edeceklerini ve onları bir kez daha yenilgiye uğratacaklarını aktardı.'Küstah ve yanlış ithamlarını reddediyoruz'ABD'nin açıklamalarına yönelik bir diğer açıklamada Venezüella Ulusal Seçim Konseyi tarafından yapıldı.Konsey tarafından yapılan açıklamada, "Venezüella demokrasisinin en sağlam kurumlarından birini itibarsızlaştırmak maksadıyla Ulusal Seçim Konseyi'ne yönelik küstah ve yanlış ithamlarını kategorik olarak reddeder" cümlesine yer verildi.Söz konusu açıklamada Venezüella demokrasisinin, 'yetkilerini bir ABD televizyon ağına devreden, tüm seçmenler tarafından kabul edilen doğru ve güvenilir sonuçları işlemekten ve yayınlamaktan aciz ABD'nin geçersiz ve yetersiz seçim sisteminin aksine' en yüksek profesyonellik ve güvenlik standartlarını taşıyan seçim sistemi de dahil olmak üzere bir dizi çok gelişmiş temele dayandırdığı cümlelerine yer verildi. ABD hükümetinden dün yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinden 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimine tüm muhalefet adaylarının katılma isteğine onay vermesi talep edilmişti.Ne olmuştu?Ana muhalefetin ilk adayı Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine Demokratik Üniter Platformu (PUD), onun yerine 22 Mart'ta 80 yaşındaki Corina Yoris'i açıklamıştı.PUD'un X hesabından 26 Mart'ta yapılan açıklamada, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE), 28 Temmuz'daki seçimlere ilişkin adayların başvuru süresi bitmesine rağmen Corina Yoris'in başvurusunu onaylamadığı belirtilmişti. Yoris, 25 Mart'taki basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.Latin Amerika'daki 7 ülke, Venezüella'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili 'endişeli' olduklarını duyurmuştu.Brezilya ve Kolombiya da Venezüella'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin gösterdiği adayların CNE tarafından onaylanmamasını eleştirmişti.PUD'dan dün yapılan açıklamada ise Venezüella'nın eski Arjantin ve Cezayir Büyükelçisi Edmundo Gonzalez'in "geçici olarak" devlet başkanı seçimi için kaydının yaptırıldığı bildirilmişti.
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezüella dışişleri bakanlığı, yvan gil, abd, abd dışişleri bakanlığı, seçim, başkanlık seçimleri, abd'den venezüela'ya yaptırım

Venezüella: ABD'nin küstah ve yanlış ithamlarını reddediyoruz

09:29 29.03.2024
© AAVenezüella bayrağı
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Venezüella 28 Temmuz'da yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimini itibarsızlaştırmaya çalışması nedeniyle ABD'yi suçladı.
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, ülkedeki devlet başkanlığı seçimini itibarsızlaştıramaya çalışıyor. Venezüella, ABD hükümetinin 27 Mart 2024 tarihli ülkedeki devlet başkanlığı seçimine ilişkin sözlerini kategorik olarak reddediyor" cümlelerini dile getirerek ABD'ye tepki gösterdi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı.
ABD ayrıca Venezüella muhalefetinin iç dinamiklerinin, terörist, anayasaya aykırı, anti-demokratik ve şiddet eylemlerine kendini adamış siyasi kesimleri yerinden ettiği gerçeğini gizlemeye çalışmaktadır ki bu kesimler kendilerini halkın önünde seçimle ölçmek gibi samimi bir niyetlerinin olmadığını, bunun yerine ABD çıkarlarını ve Venezüella oligarşisinin aile isimlerini garanti altına almak için eylemlerde bulunduklarını defalarca göstermişlerdir.
Venezüella hükümetinin muhalefet ile yapılan Barbados Anlaşması hükümlerine 'tam' olarak bağlı kaldığını dile getiren Dışişleri Bakanı, "Ülkedeki her ideoloji ve görüşten, 12'si muhalefet olmak üzere 13 devlet başkanı adayının başvurusu kabul edildi. Ulusal düzeyde 37 parti seçime katılıyor" dedi.
Gil ayrıca Venezüella demokrasisini hedef alan tüm aşırılıklara karşı mücadeleye devam edeceklerini ve onları bir kez daha yenilgiye uğratacaklarını aktardı.

'Küstah ve yanlış ithamlarını reddediyoruz'

ABD'nin açıklamalarına yönelik bir diğer açıklamada Venezüella Ulusal Seçim Konseyi tarafından yapıldı.
Konsey tarafından yapılan açıklamada, "Venezüella demokrasisinin en sağlam kurumlarından birini itibarsızlaştırmak maksadıyla Ulusal Seçim Konseyi'ne yönelik küstah ve yanlış ithamlarını kategorik olarak reddeder" cümlesine yer verildi.
Söz konusu açıklamada Venezüella demokrasisinin, 'yetkilerini bir ABD televizyon ağına devreden, tüm seçmenler tarafından kabul edilen doğru ve güvenilir sonuçları işlemekten ve yayınlamaktan aciz ABD'nin geçersiz ve yetersiz seçim sisteminin aksine' en yüksek profesyonellik ve güvenlik standartlarını taşıyan seçim sistemi de dahil olmak üzere bir dizi çok gelişmiş temele dayandırdığı cümlelerine yer verildi.
ABD hükümetinden dün yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinden 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimine tüm muhalefet adaylarının katılma isteğine onay vermesi talep edilmişti.

Ne olmuştu?

Ana muhalefetin ilk adayı Maria Corina Machado'ya 15 yıl siyasi yasak getirilmesi üzerine Demokratik Üniter Platformu (PUD), onun yerine 22 Mart'ta 80 yaşındaki Corina Yoris'i açıklamıştı.
PUD'un X hesabından 26 Mart'ta yapılan açıklamada, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE), 28 Temmuz'daki seçimlere ilişkin adayların başvuru süresi bitmesine rağmen Corina Yoris'in başvurusunu onaylamadığı belirtilmişti. Yoris, 25 Mart'taki basın toplantısında, hem elektronik ortamda hem de şahsen kayıt olma girişimlerinin başarısız olduğunu belirterek, sadece kendisinin değil aday olmak isteyen herkesin adlarının reddedildiğini söylemişti.
Latin Amerika'daki 7 ülke, Venezüella'da 28 Temmuz'da yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimiyle ilgili 'endişeli' olduklarını duyurmuştu.
Brezilya ve Kolombiya da Venezüella'daki devlet başkanı seçimi için muhalefetin gösterdiği adayların CNE tarafından onaylanmamasını eleştirmişti.
PUD'dan dün yapılan açıklamada ise Venezüella'nın eski Arjantin ve Cezayir Büyükelçisi Edmundo Gonzalez'in "geçici olarak" devlet başkanı seçimi için kaydının yaptırıldığı bildirilmişti.
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2024
DÜNYA
Venezüella lideri Maduro'ya suikast girişimi düzenlendi
26 Mart, 12:56
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