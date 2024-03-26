https://sputniknews.com.tr/20240326/venezuella-lideri-maduroya-suikast-girisimi-duzenlendi-1082055610.html

Venezüella lideri Maduro'ya suikast girişimi düzenlendi

Venezüella lideri Maduro'ya suikast girişimi düzenlendi

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta katıldığı bir yürüyüş sırasında kendisine saldırmayı planlayan 2 silahlı kişinin yakalandığını... 26.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-26T12:56+0300

2024-03-26T12:56+0300

2024-03-26T12:56+0300

dünya

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

venezuela

suikast girişimi

devlet başkanlığı seçimleri

latin amerika

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Nicolas Maduro, temmuz ayında yapılacak seçimler için adaylık başvurusunu yaptıktan sonra Diego Ibarra Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingdeki konuşmasında kendisine suikast girişimi düzenlendiğini söyledi.Maduro, "Bugün burada bana saldırmak isteyen iki silahlı kişi gözaltına alındı. Aşırı sağcı faşist parti Vente Venezuela'ya üye olduklarını söyleyen zanlılar, yürüyüşe gizlice katıldıktan sonra gözaltına alındılar" dedi.Devlet Başkanı, deşifre olan saldırganların suçlarını itiraf ettiğini de belirtti.Caracas Belediye Başkanı Naum Fernandez, daha önce bir açıklama yaparak, Maduro da dahil binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş gününde, üzerinde Devlet Başkanı'na atacakları patlayıcı madde bulunan kişilerin gözaltına alındığını duyurmuştu.Geçen ay Venezüella Başsavcısı Tarek William Saab, Maduro'ya yönelik 'komplo ve suikast' planına karıştıkları iddiasıyla 19 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240326/venezuella-devlet-baskani-maduro-ucuncu-kez-devlet-baskani-adayi-oldu--1082047526.html

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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, venezuela, suikast girişimi, devlet başkanlığı seçimleri, latin amerika