https://sputniknews.com.tr/20240326/venezuella-devlet-baskani-maduro-ucuncu-kez-devlet-baskani-adayi-oldu--1082047526.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, üçüncü kez devlet başkanı adayı oldu
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, üçüncü kez devlet başkanı adayı oldu
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçiminde üçüncü kez resmen aday gösterildi. 26.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-26T09:35+0300
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Maduro, Temmuz ayında gerçekleştirilecek seçim için partisi olan Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi'nin yoğun desteğiyle Ulusal Seçim Konseyi'ne devlet başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Destekçilerine teşekkür konuşması yaparken Maduro, "Yeni zorluklarla mücadele etmek için halkın bana verdiği görevi kabul ediyorum. Sadece şunu söyleyebilirim, ben de sizin gibi aynı kutlu mahalleden geliyorum ve sizin manevi desteğinizle buralara geldim." dedi.Maduro, bağımsızlığı, özgürlüğü ve vatanı sonuna kadar savunacaklarını vurgulayarak, "Ben bu ülkeyi sonsuz seviyorum ve küçüklüğümden bu yana hep savundum, gerekirse canımla da savunurum." diye konuştu.'900'den fazla yaptırıma maruz kaldık'Dünyadaki 50 hükümetin 900'den fazla yaptırımına maruz kaldıklarını belirten Maduro, bu saldırganlığa karşı ciddi bir direniş gösterdiklerini ifade etti. Maduro, seçim için şimdiye kadar 35 partiden 10 adayın başvurduğunu belirterek, "Hugo Chavez'in bana ülkenin kaderini teslim ettiğinden beri her şeyimi Venezüella'ya verdim. Tüm sevgim ve inadımla halkıma verdiğim sözleri yerine getirmeye çalıştım." şeklinde konuştu.61 yaşındaki Maduro, 2013'ten bu yana iktidarda ve 28 Temmuz'daki seçimi kazanması halinde Chavez'in 14 yıllık görev süresini aşmış olacak.Devlet Kanalı VTV'nin haberine göre, 14 siyasi örgüt Maduro'nun adaylığını destekliyor.Bazı ülkeler ise tepki gösterdiLatin Amerika'dan ise Venezüella'da yapılacak seçimle ilgili endişeler dile getirildi. Arjantin, Kosta Rika, Ekvador, Guatemala, Paraguay, Peru ve Uruguay devlet başkanları ortak bir açıklama yaparak, "Muhalefete yapılan engeller nedeniyle son derece endişe duyuyoruz. Bu durum seçim bütünlüğüne ve şeffaflığına gölge düşürüyor." açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240318/venezuella-devlet-baskani-maduro-putin-kolektif-batiyi-yendi-1081789643.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, başkanlık, başkanlık seçimleri, hugo chavez, latin amerika
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, başkanlık, başkanlık seçimleri, hugo chavez, latin amerika
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, üçüncü kez devlet başkanı adayı oldu
09:35 26.03.2024 (güncellendi: 09:36 26.03.2024)
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'da gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçiminde üçüncü kez resmen aday gösterildi.
Maduro, Temmuz ayında gerçekleştirilecek seçim için partisi olan Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi'nin yoğun desteğiyle Ulusal Seçim Konseyi'ne devlet başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Destekçilerine teşekkür konuşması yaparken Maduro, "Yeni zorluklarla mücadele etmek için halkın bana verdiği görevi kabul ediyorum. Sadece şunu söyleyebilirim, ben de sizin gibi aynı kutlu mahalleden geliyorum ve sizin manevi desteğinizle buralara geldim." dedi.
Maduro, bağımsızlığı, özgürlüğü ve vatanı sonuna kadar savunacaklarını vurgulayarak, "Ben bu ülkeyi sonsuz seviyorum ve küçüklüğümden bu yana hep savundum, gerekirse canımla da savunurum." diye konuştu.
'900'den fazla yaptırıma maruz kaldık'
Dünyadaki 50 hükümetin 900'den fazla yaptırımına maruz kaldıklarını belirten Maduro, bu saldırganlığa karşı ciddi bir direniş gösterdiklerini ifade etti. Maduro, seçim için şimdiye kadar 35 partiden 10 adayın başvurduğunu belirterek, "Hugo Chavez'in bana ülkenin kaderini teslim ettiğinden beri her şeyimi Venezüella'ya verdim. Tüm sevgim ve inadımla halkıma verdiğim sözleri yerine getirmeye çalıştım." şeklinde konuştu.
61 yaşındaki Maduro, 2013'ten bu yana iktidarda ve 28 Temmuz'daki seçimi kazanması halinde Chavez'in 14 yıllık görev süresini aşmış olacak.
Devlet Kanalı VTV'nin haberine göre, 14 siyasi örgüt Maduro'nun adaylığını destekliyor.
Bazı ülkeler ise tepki gösterdi
Latin Amerika'dan ise Venezüella'da yapılacak seçimle ilgili endişeler dile getirildi. Arjantin, Kosta Rika, Ekvador, Guatemala, Paraguay, Peru ve Uruguay devlet başkanları ortak bir açıklama yaparak, "Muhalefete yapılan engeller nedeniyle son derece endişe duyuyoruz. Bu durum seçim bütünlüğüne ve şeffaflığına gölge düşürüyor." açıklamasında bulundu.